El Gobierno de Ibiza se hace pasar por cliente para buscar 'online' alquiler turístico ilegal

Los inspectores de turismo del Consell de Ibiza están buscando, online, alquileres turísticos ilegales. Así lo aseguró ayer Mariano Juan, conseller insular de Territorio, que indicó que esta opción de hacerse pasar por turistas para confirmar un alquiler turístico ilegal es una de las "ventajas" de la nueva normativa. Esto, que les ha llevado, incluso, a hacer reservas en diversas plataformas, ha supuesto, indica el vicepresidente insular, aumentar el número de expedientes iniciados: "En 2016 fueron ocho y en 2020 y lo que llevamos de 2021, un total de 86, que suponen una propuesta de sanción de 1,6 millones de euros".

"Normalmente se hace un simulacro de alquiler", señala Juan, que señala que también buscan comentarios en redes y plataformas de personas que se hayan alojado en ellos.

"Es un cambio radical", afirma el conseller de Territorio, que destaca la importancia de esta nueva forma de funcionar porque, a su parecer, "acaba con la sensación de impunidad" que había sobre los alquileres turísticos. "El problema no sólo era la inspección, que iba y tenía que encontrar a alguien, y que abrieran, sino sobre todo la instrucción", comenta el conseller, que asegura que hasta hace poco el auténtico problema, en contra de lo que se decía, no estaba tanto en la falta de capacidad de inspección sino en la de instruir esos expedientes.

86 Expedientes a alquileres turísticos ilegales entre 2020 y 2021 El conseller de Territorio señaló que en todo 2020 y lo que llevamos de 2021 se han tramitado un total de 86 expedientes a alquileres turísticos ilegales, cuyas propuestas de sanción alcanzan los 1,6 millones de euros. 30% Menos de denuncias anónimas de vecinos y afectados El Consell de Ibiza está recibiendo un 30% menos de denuncias anónimas de lo que era habitual otros veranos, indicó el conseller Mariano Juan, que señaló que la mayoría las presentaban vecinos afectados por las fiestas que celebraban los turistas.



"En 2018 había decenas de denuncias de 2017 en los cajones con las que aún no se había hecho nada", asegura el conseller que reitera la sensación de impunidad que esto producía tanto en quienes alquilaban como en quienes denunciaban.

Denuncias de un ayuntamiento

En lo que va de año, sólo un ayuntamiento de la isla, el de Sant Josep, ha presentado alguna denuncia ante el Consell. "Y no eran de pisos", matiza. De la misma manera, indica el conseller, se han reducido "un 30%" el número denuncias presentadas a través del formulario anónimo que ofrece el Consell, la gran mayoría de ellas hechas por vecinos y motivadas por fiestas, ruidos y molestias de los turistas.

Curiosamente, el conseller lo achaca a las medidas adoptadas y no al desplome del turismo por la pandemia de este verano y el anterior. Además, lamenta que no se les autorizara a precintar las viviendas que se estaban dedicando al alquiler turístico sin licencia, como anunciaron que harían.

El conseller afirma que Airbnb, la principal plataforma en la que se ofrecen este tipo de alquileres sin licencia turística, «ha retirado 250 anuncios». La mayoría se trata de pisos en edificios, no grandes mansiones o casas de campo o las infraviviendas perdidas por el campo que se ofrecen en las webs. Juan defiende el convenio que han firmado con el portal "para intercambiar datos" algo que, si no hiciera, "supondría una obstrucción a la justicia". Él mismo reconoce, sin embargo, que los arrendamientos turísticos ilegales "no se llegarán a eliminar del todo" por más medidas que se adopten. "Es como la delincuencia", insiste el conseller, que señala que el objetivo es «ser más eficientes y rápidos» combinando los diferentes procedimientos.