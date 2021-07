La incidencia ha subido este lunes a 368 casos en 14 días, según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que ha detallado que en el caso de los no vacunados y con edades por debajo de los 30 años se sitúa en 800.

La evolución de la pandemia es ascendente y la previsión es que en un "par de días supere los 400 casos", ha dicho Simón, quien cree que la incidencia está cerca de llegar al pico máximo de transmisión pero no ha podido concretar una fecha. En cualquier caso, ha advertido de que el incremento de contagios se debe, a demás a de a la no vacunación, a que no se están observando como antes las medidas de prevención de contagios.

Simón ha alertado de que la mayoría de los positivos son personas jóvenes, lo que no quiere decir que no tenga gravedad la enfermedad en ellos, y ha revelado que la ocupación en las ucis ha subido un punto desde el pasado viernes hasta el 7,8%, mientras que en planta es del 3%, frente el 2,6% de hace tres días.

En los últimos siete días ha habido 32 fallecidos.