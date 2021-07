Feijóo: “Seguirán dirigiendo la acción de gobierno Podemos y los independentistas”

Núñez Feijóo

El presidente de la Xunta y de los populares gallegos alberga el deseo, aunque si demasiada intensidad, de que Pedro Sánchez cambie su forma de actuar. “Yo no sabría si hablar de crisis de Gobierno o directamente de Gobierno en crisis. Está claro que el Gobierno era muy mejorable y parece que Sánchez por fin lo reconoce, aunque visto lo que propone, parece que seguiremos con más de lo mismo”, valoró ayer tras conocer la remodelación, la que calificó de limitada porque el margen de maniobra del presidente del Gobierno, a juicio de Feijóo, es reducida. La prueba de ello es que no afecta a los ministros de Podemos.

“Es evidente que no lo toca porque no puede. Es un Gobierno sin capacidad de actuación, condicionado a sus socios parlamentarios, tanto a Podemos, con los que decía que si gobernaba no podría dormir, como a los independentistas, que son los que desgraciadamente dirigen la acción del Gobierno. Y lamentablemente, esto no parece que vaya a cambiar con la remodelación”, opina el titular del Ejecutivo autonómico.

Feijóo: “Sánchez reconoce, por fin, que tenía un gabinete muy mejorable”

Añadió que es el gabinete con más ministros de la democracia y que, sin embargo, también es el que tiene la menor capacidad de decisión, ya que sus actuaciones están condicionadas por los criterios impuestos por sus socios parlamentarios.

En todo caso, Feijóo brinda la colaboración de Galicia. “Desde la Xunta vamos a ofrecer nuestra mano tendida a los nuevos ministros y deseamos que el nuevo Gobierno suponga realmente un cambio y apueste por gobernar para todos los españoles, sin discriminar a algunas autonomías y ejerciendo de verdad esa cogobernanza de la que tanto presumen y que tan poco demuestran”, sostuvo.

Alfonso Rueda

El número dos de la Xunta y presidente del PP de Pontevedra vio “razones de sobra” para una remodelación en Moncloa, dado que Pedro Sánchez tiene “ministros absolutamente quemados”. Añadió que el propio Sánchez se encargó en persona de “descalificar” a algunos miembros de su gabinete, en referencia al de Consumo, Alberto Garzón, a raíz de la campaña para reducir el consumo de carne. “Si me preguntan si hay razones de que muchos miembros de ese Gobierno sean sustituidos, yo diría que sí”, concluyó Alfonso Rueda.

Ana Pontón

La portavoz nacional del BNG confía en que el nuevo Gobierno central suponga “un punto de inflexión” en su “relación con Galicia” después de dos años en los que “incumplió el acuerdo de investidura” firmado en enero de 2020 entre el PSOE y el Bloque.

Ana Pontón señaló que esto “responde a los intereses del Partido Socialista y de Pedro Sánchez”, pero que si las personas “son importantes, más relevantes son las políticas que se impulsan”. Por eso espera que esta remodelación signifique “una nueva etapa en lo relativo a su relación con Galicia”, ya que el pacto de investidura no era “con una fuerza política”, sino “con Galicia”.