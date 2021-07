El Govern ha decretado el cierre del ocio nocturno en espacios interiores a partir de este fin de semana y obligará a que los participantes en eventos de más de 500 personas se hagan tests de antígenos, cuenten con una PCR negativa o la pauta de vacunación completa ante la escalada de contagios en Cataluña.

Lo ha anunciado este martes la portavoz del ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, en la que ha precisado que se está acabando de ultimar la letra pequeña de estas medidas, que estarán vigentes a partir del fin de semana.

"No podemos hacer como si ya hubiésemos superado el virus. Los datos son malos y el número de contagios crece en un número exponencial muy superior al que nos podemos permitir", ha sostenido Plaja, quien ha recordado que "la pandemia no ha acabado y hay nuevas variantes muy contagiosas y sectores importantes no vacunados".