No habrá referéndum de autodeterminación, intentará que los Presupuestos Generales del Estado estén aprobados antes de finalice el año y sigue sin ser una "prioridad" para él una remodelación del Ejecutivo. Pedro Sánchez fijó esas tres ideas claves este jueves en una entrevista en 'Al rojo vivo' (La Sexta). Justo un día después del pleno en el que explicó los indultos a los presos del procés y en el que solemnizó que "nunca jamás" el PSOE aceptará una consulta sobre la independencia de Cataluña. Pero, después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, dejara rodar la pelota, dudando de su palabra -"También dijo que nunca habría indultos, así que denos tiempo"-, tenía que volver a apuntalar uno de los ejes de su discurso. Y es que la derecha se sirvió de ese comentario del dirigente republicano para recalcar que Sánchez es un "mentiroso" al que "no se creen ni sus socios", según lo expresó Pablo Casado.

Ya a primera hora, en RNE, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, había respondido a ERC que el PSOE "nunca" permitirá una consulta sobre la independencia de Catalunya: "Rufián sabe perfectamente que el presidente no va a estar nunca en ninguna ruptura de la legalidad de este país ni en el acompañamiento de un referéndum de autodeterminación". En La Sexta, Sánchez intentó también ser "claro y meridiano". ¿Nunca aceptará un referéndum? "Absolutamente", respondió al periodista Antonio García Ferreras. Recordó que los independentistas suelen afirmar que la democracia española es de "mala calidad". Por esa regla de tres, esgrimió, también lo son la de Alemania, la de EEUU o la de Italia, que también prohíben la segregación de un territorio. Además, la autodeterminación es "matemáticamente imposible", ya que una reforma del artículo 2 de la Carta Magna obligaría a una aprobación por dos tercios de Congreso y Senado, lo que requeriría del concurso no solo del PSOE, sino del PP.

Para Sánchez, pues, hablar de autodeterminación "es un absurdo". Y no solo por razones legales, sino también por "convicción política", ya que un referéndum "llevaría al socavamiento" de aquello que él pretende recuperar, la "convivencia" en Cataluña y con el conjunto de España. Razonó que uniría a todos a votar en una jornada, pero al día siguiente la fractura quedaría agravada. Es decir, una consulta separatista iría "contra la convivencia" en Cataluña, en dirección contraria a lo que ha buscado con los indultos. Su demanda, ahora que la medida de gracia está aprobada -y que pedían, recalcó, distintos sectores de la sociedad catalana, independentistas o no-, es que el Govern abra un proceso de diálogo con la Cataluña que no comulga con el secesionismo y que "no puede ser invisibilizada".