El Govern balear ha anunciado que fletará un barco para devolver a la península a 181 estudiantes que, hasta hoy, permanecen aislados en un hotel de Palma tras detectarse un macrobrote originado en viajes de fin de curso a las islas baleares que ya cuenta con 1.824 contagios de coronavirus.

El barco con los aislados en el hotel de Palma atracará en Valencia mañana a última hora de la tarde. La resolución judicial que anula el confinamiento en el hotel de los contactos estrechos ha generado un problema para el ejecutivo insular, que ha asegurado que acatará la resolución pese a las fuertes discrepancias en lo que consideran que pone en riesgo la salud pública.

La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido ha anunciado en una rueda de prensa convocada con carácter urgente que el gobierno autonómico de las Islas Baleares ya trabaja para fletar un barco para devolver a la península a los 181 estudiantes que son contactos estrechos pero que no han dado positivo, al menos de momento.

Garrido ha explicado que "están haciéndose gestiones desde el Govern para fletar un barco" que constará con una "zona burbuja solo para ellos [los estudiantes]" para evitar que estos tengan "contacto con otros pasajeros del barco". Cabe destacar que, tras un contacto estrecho, no dar positivo en una prueba PCR realizada en los primeros días no quiere decir que no haya contagio y termine detectándose varios días más tarde. Los estudiantes llegarán a Valencia y ahí "cada comunidad autónoma podrá recogerlos y llevarlos a su casa", ha explicado la consellera balear.

El barco fletado por el Gover partirá a primera hora de la mañana del puerto de Palma y está previsto que atraque en Valencia al atardecer. Será en la capital del Túria donde "cada autonomía los recogerá en la forma en la que decida: autocar, coche...", ha destacado Garrido, que ha confirmado que será el Ministerio de Sanidad el encargado de gestionar las devoluciones de los estudiantes con las autonomías. La mayoría de estudiantes son andaluces, pero también hay gallegos, vascos y madrileños entre los que arribarán a Valencia mañana.

El barco, la segunda alternativa

No obstante, la vuelta a la península en barco es la segunda alternativa que baraja el ejecutivo balear para quienes la primera opción es mantener el aislamiento en el hotel, eso sí, a partir de ahora de forma voluntaria. "Recomendamos que se queden en el hotel para acabar la cuarentena que les corresponde", ha indicado Garrido. Ante el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma rechazando el aislamiento forzoso, la consellera ha rogado "muchísima responsabilidad a estos jóvenes, que no cojan aviones en los que vayan con el resto de pasajeros". "Si no quieren coger el barco, que acaben la cuarentena en el hotel, que no salgan a pasear por Palma", ha pedido Garrido.

Los datos del macrobrote tras el fin de curso en Mallorca

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha actualizado este miércoles las cifras que rodean a este macrobrote de coronavirus tras viajes de fin de curso a Mallorca. En estos momentos, hay 5.978 jóvenes en aislamiento por haber estado en contacto con jóvenes contagiados o haber compartido espacios como el concierto de reggaetón de la plaza de toros. Hasta ahora, 1.824 estudiantes se han contagiado de coronavirus en este macrobrote que afecta a 12 de las 17 autonomías del Estado.

Darias ha mencionado la devolución en barco como la forma de "establecer una salida común para minimizar los contactos de estas personas con otras". "La idea es trasladarlos en barco hasta el Puerto de Valencia", ha informado en una comparecencia tras la del gobierno balear.