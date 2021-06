La Fiscalía ve ilegal que se retenga a los estudiantes alojados en el hotel covid de Palma por el macrobrote de Mallorca

La fiscalía se opone de esta forma a bendecir la propuesta del Govern, que pretendía que los juzgados ratificaran la legalidad de la orden de aislamiento, y por tanto considera que se trata de una medida que no es legal.

Según han confirmado fuentes jurídicas, el fiscal considera que no se puede autorizar que el Govern contemple que todos los jóvenes confinados sean sospechosos de estar contagiados, cuando no se ha hecho lo mismo con los empleados, o los otros clientes, que estaban hospedados en el mismo hotel que los estudiantes. También critica la resolución del fiscal que la orden administrativa no haya concretado si los jóvenes que están en el hotel están contagiados, o únicamente han tenido contactos con contacto con personas enfermas.

Si el juez sigue el mismo criterio que ha marcado el fiscal, el Govern se vería obligado a permitir que los jóvenes a los que ha obligado a que se mantengan en cuarentena en el hotel, a que abandonen el establecimiento y regresen en su domicilio. El juzgado, en principio, tiene previsto resolver este debate en las próximas horas, dado la urgencia que precisa su decisión.

Por otra parte, cabe recordar que el juzgado de guardia rechazó ayer varias peticiones de habeas corpus que habían presentado algunos de estos estudiantes, alegando que estaban retenidos en el hotel en contra de su voluntad, cuando ellos habían dado negativo en el test PCR. El juzgado, sin embargo, no apreció ningún tipo de detención ilegal y señalaba que la decisión de Sanidad estaba amparada por una orden administrativa, que estaba a la espera de ser ratificada, o no, por el juzgado de lo contencioso de Palma.