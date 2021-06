Decenas de miles de personas han asistido a la Plaza de Colón de Madrid para pedir -bajo la bandera de España- al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no indulte a los presos independentistas catalanes y lo han hecho en un acto en el que han estado presentes los líderes de la derecha, PP, Vox y Ciudadanos, pero que finalmente ha cerrado sin foto conjunta.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido al Gobierno que no "venda" ni "robe" una parte de la soberanía de España antes de participar en la concentración contra los posibles indultos a los líderes del procés que se ha celebrado este domingo en la Plaza madrileña de Colón, y en la que también han participado Vox y Ciudadanos.

A las puertas de la sede del PP en la calle Génova, Casado ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea "coherente" cuando dijo que no indultaría a los políticos presos y le ha instado a mantener la "dignidad y respetar la unidad nacional".

"Que defienda la igualdad de todos los españoles y la justicia", ha urgido Casado a Sánchez, que ha intervenido junto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Al inicio de sus declaraciones un grupo de personas ha increpado a Casado con gritos de "nos has abandonado" e incluso mostrando una pancarta que decía "El PP dejó que se fugara Puigdemont", aunque las voces han sido acalladas con aplausos del resto de los asistentes que han coreado "presidente, presidente" al líder del PP.

Casado ha recordado al Gobierno que "nunca la concordia y la convivencia se ha hecho contra la ley" y ha pedido a Sánchez que "no venda la soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles por un puñado de votos".

"Le pido que mire a la cara a los españoles y explique por qué les quiere robar una parte de su nación", ha incidido.

"Por encima de siglas políticas"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, por su parte, ha pedido este domingo unidad "por encima de siglas políticas" en la manifestación en la Plaza de Colón de Madrid para protestar contra los indultos a los líderes del 'procés'.

"Sánchez es capaz de hacer mucho daño, es importante que todos los españoles, por encima de siglas políticas, estemos juntos en esta Plaza de Colón a la que volvemos una vez más sin miedo y sin vergüenza a ningún tipo de foto", ha sentenciado Abascal.

El líder de Vox, en declaraciones a los medios durante la concentración contra los indultos, ha advertido de que el Gobierno "está dispuesto a pisotear al Tribunal Supremo y a la Constitución".

Asimismo, ha asegurado que la foto de la vergüenza "es la del Gobierno sostenido en el poder gracias a todos los enemigos de España y de las libertades". "El comunismo, el separatismos golpista y los terroristas, esa es la foto que más pronto que tarde expulsará al presidente del Gobierno del poder", ha apostillado.

Para el presidente de Vox, los indultos "son una traición a todos los catalanes que padecieron el golpe separatista y abandonados a merced del separatismo, un acto de traición a todos los españoles respetuosos con la legalidad y con la Constitución que tienen que soportar cómo los políticos que han cometido el peor acto de corrupción de la democracia española, el golpe separatista de 2017, van a ser puestos en libertad por una decisión arbitraria, ilegítima del Gobierno de España".

Arrimadas exige a Sánchez "que cumpla"

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que no les perdone sus penas y que las cumplen íntegramente, como defendió en la campaña electoral en 2019.

Arrimadas ha declarado ante los periodistas que este domingo se han congregado ciudadanos "de muchas ideologías diferentes" para pedir "democracia y justicia". "Que no se indulte a los golpistas en nuestro nombre, en nombre de los catalanes constitucionalistas", ha subrayado.

En su opinión, "la foto que realmente se tiene que buscar" en Colón no es la suya junto a los líderes del PP, Pablo Casado, y de Vox, Santiago Abascal, sino "la de Sánchez con los golpistas".

"No se puede ir a la campaña electoral mintiendo para ganar votos y, ahora, indultar a estos señores para ganar tiempo en Moncloa", ha señalado, añadiendo que si antes el PSOE descartaba indultar a los presos del procés, es "porque sabe que la sociedad española no es favorable a hacer como si no hubiera pasado nada en Cataluña".

Unas 25.000 personas

Unas 25.000 personas se han concentrado este domingo al mediodía en la Plaza de Colón de Madrid, según datos de la Policía Nacional facilitados a Europa Press por la Delegación del Gobierno en Madrid.

Debido a la multitud de gente que se ha acercado a Colón, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el líder de la formación naranja en Cataluña, Carlos Carrizosa, han tenido dificultades para acceder a la plaza madrileña.

A la concentración también han acudido, entre otros, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y el líder de Vox, Santiago Abascal.

Según los promotores, ha sido una concentración "transversal" donde personas con "ideologías distintas", también "muchísimas" que han votado al PSOE, se mostrarán "unidas en defensa de lo común". "Ahí todos tenemos el mismo carnet" y "somos españoles, defendemos la democracia y la Constitución" además de "la unidad de la nación española", en palabras de la expresidenta de UPyD.

La Policía Municipal de Madrid, por su parte, ha calculado que son 126.000 las personas que han asistido a la concentración.