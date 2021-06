El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no estará en la foto de Colón del 13 de junio. Ese día, PP, Ciudadanos y Vox con sus principales dirigentes al frente, coincidirán en una manifestación contra los indultos del “procés”. El político gallego explicó ayer que aunque hay “poderosas razones” para protestar contra la intención del Gobierno central, él no podrá acudir a la manifestación porque ese mismo día por la mañana emprenderá un viaje institucional al extranjero del que, por el momento, no puede dar detalles.

“Hay razones poderosas para manifestar por parte de cualquier ciudadano, de cualquier comunidad autónoma, su posición en relación con la amenaza de indultar a personas que ni han solicitado el indulto y que, además, manifiestan que van a continuar en los hechos delictivos que dieron lugar a la condena”, indicó.

Sin embargo, preguntado sobre si acudiría, Feijóo respondió que no cree que le sea posible asistir, dado que saldrá de viaje “ese mismo domingo a primera hora”. “Y, además, es un viaje internacional. Por lo tanto, no creo que sea compatible el estar con la agenda de presidente de la comunidad autónoma”, señaló para reiterar que “entiende perfectamente” esa manifestación ante una decisión con la que “el Gobierno se precipita” y que “no es proporcional a la situación” que se vive.

No obstante, indicó que la agenda como presidente de la Xunta “está por encima de cualquier otra agenda, tanto orgánica como individual”. “Primero está la agenda institucional y después el resto de compromisos”, dijo.