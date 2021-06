La jueza que investiga los preparativos del referéndum unilateral del 1-O ha citado a declarar de nuevo a los 29 cargos del Govern y empresarios procesados, entre ellos a la 'consellera' de Cultura, Natàlia Garriga. Su defensa ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en que requiere que asuma la investigación abierta contra la representante del Ejecutivo catalán, que tomó posesión de su cargo el pasado 26 de mayo y, por lo tanto, tiene la condición de aforada.

En una providencia, la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha fijado los días 8, 15 y 21 de junio próximos para tomar declaración indagatoria a los procesados por la logística de la consulta soberanista, quienes ya han comparecido al menos en dos ocasiones ante la justicia durante la instrucción del caso.

Esta nueva ronda de declaraciones indagatorias fue ordenada por la Audiencia de Barcelona, que el pasado mes de abril confirmó el procesamiento de los 29 investigados y ordenó volver a citarlos para preguntarles por unos hechos relacionados con resoluciones del Tribunal Constitucional que no estaban incluidas en la causa cuando se les comunicó su procesamiento.

Entre los citados por la jueza figura la 'consellera' de ERC Natàlia Garriga, que está procesada por un delito de malversación por participar en la organización del referéndum del 1-O desde el cargo de directora de servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia que ocupaba en octubre de 2017.

Declaración voluntaria

Garriga, que fue una de la detenidas en la operación de entrada y registros del 20 de septiembre del 2017, está acusada de ejercer de "enlace" entre el exsecretario general de Vicepresidencia Josep Maria Jové y la encargada de una nave industrial de Bigues i Riells (Barcelona) donde iba a almacenarse documentación relacionada con el 1-O. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña precisaron a Efe que, pese a su condición de aforada, la jueza puede citar a la 'consellera' y ofrecerle declarar voluntariamente, de acuerdo con la ley de enjuiciamiento criminal.

Garriga figura entre la decena de procesados que la juez ha citado para el 8 de junio, junto al ex secretario general del Diplocat Albert Royo, el secretario de Comunicación del Govern, Antoni Molons, y la ex directora de servicios de Departamento de Presidencia Teresa Prohias. Para el15 de junio, se han fijado las declaraciones de Aleix Villatoro, secretario general de Relaciones Institucionales y Exterior, del ex secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia Joaquim Nin, de la ex interventora de la Generalitat Rosa Vidal, así como de la presidenta de la CCMA, Núria Llorach, y del director de TV3, Vicenç Sanchis, entre otros. Otro nueve procesados están citados para el 21 de junio, entre ellos el que fuera director de la delegación del Govern ante la UE Amadeu Altafaj, el director de Catalunya Radio, Saul Gordillo, y el exdirector de Comunicación del Govern Jaume Clote.