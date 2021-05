La Comunidad de Madrid recibirá 20 menores extranjeros no acompañados de Ceuta, al igual que Galicia, según el informe que les ha enviado el Ministerio de Derechos Sociales y que se basa en criterios de renta per cápita de población.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales en funciones, Enrique Ruiz Escudero, ha tildado de "sorprendente" que se convocase una reunión el miércoles a las 15 horas "con carácter de urgencia" para abordar la cuestión y ha criticado que siempre que el Ministerio tiene un problema, lo "traslada" pero no explica la financiación que vas a recibir.

En este sentido, ha recordado que en el año 2020 el Gobierno regional atendió a 826 menores extranjeros no acompañados y el presupuesto que recibieron para dar respuesta fue "cero".

"Se utilizan criterios de renta per cápita de población pero en la parte económica cuando el problema es del Gobierno de España por esa falta de control fronterizo se lo traslada a las comunidades para que tengamos que atender a estos menores", ha declarado en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press.

A su parecer, no se pueden hacer las cosas de esta manera porque esta situación requiere "una estrategia, tener unos criterios más claros a la hora de tomar decisiones y no por la vía de la imposición", que fue lo que "hicieron ayer".

Votación

En este sentido, las comunidades autónomas tienen que votar en los próximas 48-72 horas los criterios de distribución propuestos por el Ministerio de Derechos Sociales para la acogida de alrededor de 200 menores extranjeros no acompañados que ya estaban en centros de protección de Ceuta antes de la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad.

En la reunión extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales celebrada este miércoles a raíz de la crisis que atraviesa Ceuta, donde en sólo dos días han entrado de forma irregular unos 8.000 inmigrantes, de los que 1.500 son menores, las comunidades han apoyado la propuesta del Ministerio para que las distintas regiones ofrezcan alrededor de 200 plazas de acogida.

Ahora las comunidades van a votar si apoyan los criterios que distribuyen el 50% de las plazas por el impacto en acogida de los menores migrantes no acompañados de cada comunidad, otro 25% en función de la población y otro 25 % por situación económica, que a su vez se repartiría en un 12,5% por renta per cápita y el otro 12,5% según la tasa de paro, según han informado fuentes del Ministerio.

Con esta iniciativa se pretende liberar espacio de los centros de protección en la ciudad autónoma para poder atender a los niños que han llegado desde el pasado lunes.

En la reunión, la Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno que clarifique el número de menores que quiere trasladar a cada comunidad desde Ceuta ya que, según fuentes del ejecutivo regional, no ha aclarado cuántos menores pretenden derivar a cada autonomía ni los recursos económicos que recibirá cada comunidad para financiar la atención que precisa.

Por su parte, el Gobierno de La Rioja ha mostrado "absoluta disponibilidad de acoger a las personas que fuera necesario", al igual que el Ejecutivo balear, que ha planteado la disposición de acogimiento en las islas a la ministra.

Desde Andalucía, se ha abogado por tomar decisiones de reparto entre comunidades "con equidad", ya que muchas regiones no tienen "el problema de la migración infantil" que sí tiene esta comunidad, que, según advirtió antes de la reunión la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, "no puede acoger más" porque tiene 3.000 menores no acompañados.

Por su parte, la consejera canaria de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha pedido "un reparto corresponsable y solidario de los menores" que llegan a España -en el archipiélago hay 2.700- y una ley que "obligue a que este sea equilibrado" en base a la población y a los recursos de cada comunidad.

Para la ministra, todas las administraciones tienen que asumir de forma colectiva "este compromiso compartido y solidario, consensuando rápidamente unos criterios de distribución global" de estos 200 niños, y ha subrayado que "la solución no puede recaer únicamente" en Ceuta.