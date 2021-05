La Policía Nacional de Córdoba ha detenido al concejal de Podemos en el Ayuntamiento de la capital Juan Alcántara tras personarse en su domicilio en torno a las 15.30 horas, al no haber acudido al juzgado donde se había requerido su presencia. El concejal de la formación morada ha pasado a dependencias policiales, aunque ahora ya se encuentra en sede judicial pendiente de ser interrogado.

Fuentes policiales han confirmado a este periódico la detención del edil este mediodía y han informado de que ha sido detenido por estar en la lista de reclamados judiciales remitida a la Comisaría de Policía Nacional. En concreto, este periódico ha podido saber que se le acusa de un supuesto delito de apropiación indebida y que había sido llamado por el juzgado de instrucción número 1 de Córdoba a declarar por unos hechos que no se han determinado. El concejal no ha opuesto resistencia ante los agentes nacionales que han acudido a su domicilio para conducirlo a dependencias policiales por la orden de búsqueda y captura cursada por los juzgados. Fuentes de la Policía Nacional han explicado que ellos acudieron a casa del edil "sin saber quién era" y que "ha sido detenido como a una persona más".

Sobre las 20.30 horas Juan Alcántara ha salido de la Ciudad de la Justicia. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han informado de que el juez de guardia ha tomado declaración al concejal, que está acusado de un presunto delito leve de apropiación indebida.

El concejal ha sido detenido este mediodía, a las 15.30 horas, en su domicilio por agentes de la Policía Nacional, al no haber acudido al juzgado donde se había requerido su presencia. Fuentes policiales han confirmado a este periódico la detención del concejal este mediodía y han informado de que ha sido detenido por estar en la lista de reclamados judiciales remitida a la Comisaría de Policía Nacional. En concreto, este periódico ha podido saber que se le acusa de un supuesto delito de apropiación indebida y que había sido llamado por el juzgado de instrucción número 1 de Córdoba a declarar por unos hechos que no se han determinado. El concejal no ha opuesto resistencia ante los agentes nacionales que han acudido a su domicilio para conducirlo a dependencias policiales por la orden de búsqueda y captura cursada por los juzgados. Fuentes de la Policía Nacional han explicado que ellos acudieron a casa del edil "sin saber quién era" y que "ha sido detenido como a una persona más".

El grupo municipal de Podemos ha emitido un escueto mensaje a los medios de comunicación en el que confirman los hechos e informan de que están a la espera de recibir información sobre este asunto.

Juan Alcántara tiene 44 años y milita en Podemos desde el año 2014. Siendo secretario de Organización de esta formación, en el 2019 resultó elegido tras un proceso de primarias como cabeza de lista del partido a los comicios locales, si bien finalmente la plancha la encabezó Cristina Pedrajas. En junio de ese mismo año tomó su acta de concejal por esta formación tras las elecciones municipales que dieron a José María Bellido la Alcaldía de Córdoba. Desde entones desarrolla su labor como concejal de la oposición en el Ayuntamiento de la capital cordobesa.