Podemos ha admitido este sábado que uno de los detenidos por pegar a policías antidisturbios en el mitin de Vox en la llamada 'plaza roja' de Vallecas es miembro del partido y contratado por el mismo, aunque no es escolta de su líder, Pablo Iglesias, han indicado a Europa Press fuentes del partido.

El candidato de Unidas Podemos y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este sábado, a preguntas de los periodistas durante una manifestación del Día del Trabajador, que todos sus escoltas son miembros del Cuerpo Nacional de Policía y ninguno de ellos han sido detenido.

"Hace más de una semana cuando Abascal rompió un cordón policial y provocó una carga, un miembro de mi partido de Vallecas fue detenido y, por supuesto, no cometió ningún ilícito administrativo ni penal y esto quedará en nada. Que esto salga hoy revela la preocupación que tengan algunos y no es descartable que de hoy hasta el martes salga alguna noticia que me relacione con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy", ha declarado.