La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha afirmado este jueves que no entiende "qué resulta tan indignante" del cartel que han distribuido en la estación de Renfe de Sol en el que comparan la cantidad que reciben los menores extranjeros no acompañados y los ancianos por la pensión.

Así lo ha indicado en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, después de que el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid haya rechazado la retirada cautelar del cartel electoral de la formación.

"La palabra mena la utiliza la Fiscalía en su informe; la palabra abuelo no creo que sea un problema; los 4.700 euros al mes es un dato matemático sumando todos los acuerdos del Consejo de Gobierno; y los 426 es la pensión de muchas abuelas", ha afirmado Monasterio, quien ha insistido en que no "no hay ninguna razón para decir que este cartel está diciendo algo que no es verdad".

"No puede ser un delito de odio en España decir la verdad", ha recalcado la candidata. Además, ha señalado que lo que exponen a los madrileños en el cartel es si tiene sentido que dediquen "4.700 euros al mes para las plazas de estos menas cuando a lo mejor podríamos utilizarlo a mejorar las pensiones, la educación o la sanidad".

Considera que hay que revisar el coste que se dedica al mes por plaza y lo que está pasando en los barrios con la seguridad. En concreto, ha aludido al barrio de Batán, al que dedican un vídeo electoral, y donde muestra el "miedo" que tienen los vecinos a caminar por las calles.

Monasterio ha señalado que uno de los asuntos que la diferencian de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso, es la seguridad en los barrios, así como en temas de mujer. "No defiendo el vientre de alquiler, las mujeres tenemos una dignidad y no podemos ser alquiladas", ha expresado, a lo que ha añadido que tampoco coinciden en políticas de la vida y de "adoctrinamiento" en las escuelas.