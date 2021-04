La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado este jueves que se "siga insistiendo" en la petición de que comparezca ante la comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), y ha apostillado: "Los tribunales me dieron la razón en que no tenía que comparecer".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Montero ha tildado de "realmente triste" que el Parlamento de Andalucía "siga insistiendo" en una cuestión en la que "ya, incluso los tribunales, dieron la razón en que no había que comparecer".

Se refería así a la denuncia presentada en diciembre de 2020 por la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs), por no comparecer tras ser citada en noviembre por la comisión, una denuncia que fue archivada por la Fiscalía Superior de Andalucía.

Montero, que fue citada por primera vez el 8 de noviembre de 2019, dos días antes de las elecciones generales, no se presentó al argumentar que es "criterio del Consejo de Estado que los parlamentos autonómicos no tienen potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes de la Administración del Estado".

"No entiendo que se vuelva a insistir en esa cuestión, sólo me lo explico porque algunas personas quieran asociar mi nombre o el de dirigentes del PSOE en Andalucía a elementos que son absolutamente reprobables", ha señalado.

Ha agregado que no le parece "casual" que se hiciera unos días antes de las elecciones y ha reiterado que los tribunales le dieron "la razón" tras la denuncia penal.

"No hay ninguna cuestión que justifique que se llame a la ministra de Hacienda a la comisión, sobre todo cuando los tribunales, anteriormente, ya dieron la razón a mi no comparecencia, por lo que es algo que tiene que tener un sentido político, un interés partidista", ha interpretado.

Y ha advertido de que en política "no todo vale, no vale utilizar ningún instrumento institucional para sacar un titular fácil y que haga que dirigentes del PSOE de Andalucía tengan que dar explicaciones por cuestiones de las que no tienen absolutamente nada que ver".

Los partidos que promueven la investigación parlamentaria de la Faffe, el PP y Cs, con el apoyo de Vox, acordaron hace unos días pedir de nuevo la comparecencia de la líder de la PSOE-A, Susana Díaz, y de la exconsejera de la Junta y actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La comisión fue creada en el Parlamento por segunda vez en marzo de 2019, a propuesta del Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos, después de que la primera decayera por el adelanto electo.

Entre otras cuestiones, tanto el Parlamento como la justicia, investigan al ex director gerente, Fernando Villén, por gastarse más de 35.000 euros con tarjetas de crédito de la Faffe en prostíbulos.