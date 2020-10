Casado desprecia la moción de censura de Vox sin desvelar el sentido de su voto

Es el debate parlamentario más relevante desde el fin del estado de alarma, pero Pablo Casado no quiere darle importancia. El líder del PP ha decidido mostrarse indiferente ante la moción de censura de Vox, sabedor de que la iniciativa va contra Pedro Sánchez pero también contra él. Cree que así, rebajando su trascendencia, se quita del foco, aunque su misterio (no ha revelado todavía si ordenará a su partido abstenerse o votar no) lleva justo a lo contrario.

En una rueda de prensa ayer, Casado desdeñó la moción de Santiago Abascal, su competidor en la derecha. Pese a las reiteradas preguntas de los periodistas, no quiso aclarar si el PP se decantará por rechazar directamente la iniciativa o abstenerse. En el equipo del presidente popular están sopesando pros y contras y, sobre todo, quieren ver con qué tono les habla Abascal. Hasta qué punto se ceba con los escándalos de corrupción que siguen lastrando al partido y también esa tibieza que le achaca a la "derechita cobarde" del PP.

Si se "excede", cuentan varios diputados, es probable que acabe dándole un no. La abstención la puede argumentar con que no quiere a Sánchez, pero tampoco a Abascal, y con la hemeroteca: el PSOE optó por esa solución intermedia cuando Pablo Iglesias presentó la moción de censura (también fallida con antelación) a Mariano Rajoy.

Casado calificó la moción de "maniobra parlamentaria" y aseguró que no le "importa nada" ni a él ni a "nadie", porque está "condenada al fracaso". "No voy a perder el tiempo en cuestiones menores", respondió otra de las veces. Vox, efectivamente, no la podrá sacar adelante porque solo tiene 52 parlamentarios y todo apunta a que no logrará ninguno más a no ser que algún diputado del PP se desmarque.

La votación, que empezará mañana a las nueve, se hará de uno a uno y de viva voz. En este caso, por el Covid-19, el hemiciclo estará medio vacío para respetar la distancia y muchos votarán también por vía telemática.

Sin libertad de voto

Casado ha advertido de que no hay libertad de voto, algo que, recordó, los estatutos del PP solamente admiten en "cuestiones éticas o morales que pongan en cuestión" las "convicciones más profundas". El castigo suele ser una multa.

La exportavoz del grupo popular Cayetana Álvarez de Toledo grabó un vídeo en el que sugiere que su partido debería abstenerse. Cree que la "inevitable derrota numérica" de Vox "no es argumento suficiente para rechazarla". El no del PP, dijo, "debilitaría su condición de alternativa" y "reforzaría" a Sánchez.

Según el partido ultra, el jueves, cuando se vote, habrá más de 52 síes a Abascal, informa Miguel Ángel Rodríguez. El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, lamentó que el PP esté aún esperando ver "por dónde sopla el viento".

El PSOE sí tiene claro qué debería responder Casado a Abascal: el secretario general, José Luis Ábalos, argumentó el no para alejarse del "fascismo" y no ser "indiferente" ante los ultras, informa Juanma Romero.