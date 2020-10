La censura de Vox pone a prueba a Casado y mide la fortaleza de Sánchez

El miércoles arrancará el debate de la quinta moción de censura de la democracia, presentada por Vox. No hay duda de que, a falta de una mayoría alternativa a la del Gobierno, no prosperará, pero sí servirá como una primera toma de temperatura en plena segunda oleada del covid. El debate, que se prevé bronco, es una prueba sobre todo para Pablo Casado, que aún no ha definido el sentido del voto. Pero también examina a Pedro Sánchez y la fortaleza del bloque de la investidura.

"Nos da gasolina". Hay poca duda en el Gobierno y en el PSOE. La moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez es una poderosa munición para el Ejecutivo. Ayudará a cohesionar a los dos socios de la coalición y también, calculan todas las fuentes consultadas, a reagrupar a la mayoría de investidura. Sin descartar que incluso impulse el pacto para los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En suma, una bendición, aunque también entrañe riesgos, siquiera mínimos, para el presidente.

Aunque en la Moncloa se debatió cómo afrontar el pleno, para concluir que debe ser Sánchez quien replique a Santiago Abascal. La previsión ayer era que el jefe del Ejecutivo salga a la tribuna de oradores del Congreso para entrar en el cuerpo a cuerpo con el líder de la formación ultra. También Mariano Rajoy contestó a Pablo Iglesias y al propio Sánchez en las mociones de 2017 y 2018. En principio, el candidato de Vox solo se encontrará, desde el Ejecutivo, con la única respuesta de Sánchez.

La iniciativa de la ultraderecha es vista como una oportunidad por los socialistas. "Nos servirá para coger impulso", confían en Ferraz.

Lo que ocurra el miércoles y jueves próximos en el Congreso es una especie de punto y aparte, que ayudará a la coalición a tomar oxígeno de cara a la prueba verdaderamente clave, la de los PGE. Las cuentas se presentarán la próxima semana, porque el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos ya está casi cerrado. De ahí que haya dirigentes que interpreten que la moción puede acabar de decantar la balanza y de atar los apoyos a las cuentas del Estado, ecuación en la que en principio no estará Ciudadanos. "A los nacionalistas les da pavor Vox, de modo que con discursos tan polarizados hay más posibilidad de encuentro con la mayoría de investidura, si salen de su paradigma identitario", valora un diputado.

Sin embargo, otras fuentes ponen más distancia y no ven una relación tan estrecha entre la censura y los Presupuestos. El Gobierno tiene, pues, una posición cómoda en este debate, ya que la "violencia verbal" que espera de la ultraderecha "cohesiona" a la mayoría de investidura y puede movilizar al electorado progresista. "Ojalá sucediera una semana antes de unas elecciones", ironiza un alto mando del Ejecutivo. Otra veterana dirigente cree que también hay que medir con cuidado el impacto, porque "el relato de Vox tiene su audiencia que alienta la antipolítica". "Y hay demasiada gente sufriendo", apostilla.

El problema, convergen todos los consultados, lo tiene el PP. En las alturas del Ejecutivo y del PSOE coinciden en que para Pablo Casado es "muy difícil" gestionar la moción.

Los diputados del grupo parlamentario del PP, los de base y los de los órganos de dirección, siguen sin tener claro qué van a votar el jueves al mediodía, cuando acabe el debate de la moción de censura que de Vox contra Pedro Sánchez. Casado decidió no dar a conocer con antelación su posición final, y mantiene la duda entre el "no" y la abstención. Más decidido tenía que él mismo será el encargado de subir a la tribuna en representación de su partido, aunque hay quien se lo desaconsejó para restar importancia a lo que consideran una "burda maniobra" de la formación de Abascal: lo que va a hacer el partido ultra, se quejan, es usar de manera "abusiva" el instrumento de la moción para subir en las encuestas y lanzar a su candidato a las elecciones catalanas, Ignacio Garriga.

El parlamentario ultra será el primero en subir a la tribuna el miércoles a las nueve de la mañana. Argumentará por qué cree que hay que tumbar a Sánchez y Santiago Abascal debe ser el nuevo presidente de España, un objetivo que no lograrán porque, para que así fuera, Vox necesitaría el respaldo de la mayoría absoluta de los diputados (176 escaños), una cifra que está muy lejos de alcanzar: tiene solo 52 y no cuenta con el apoyo del PP ni de Ciudadanos, que también ve este movimiento como una "campaña de marketing". Después de Garriga será el turno de Abascal. El presidente y cualquier ministro pueden tomar la palabra cuando quieran y durante el tiempo que deseen para contestar a ambos. Después se posicionarán todos los grupos, y el jueves a mediodía se votará.

Va a ser una pérdida de tiempo en plena segunda ola de covid-19 y con una grave crisis económica en ciernes, se lamentan populares y "naranjas". En el PP, además, temen que Abascal no solo se cebe con la gestión del jefe del Ejecutivo sino que también señale a Casado, su principal competidor en la derecha, como un líder que no puede ser alternativa a Sánchez por la corrupción de su partido y por tibieza ante el PSOE por no apoyar la moción.

El líder del PP, explican miembros de su equipo, saldrá a responder porque no puede quedarse en el escaño, "desaparecido" del debate, mientras los primeros espadas están dando la cara. Casado se está preparando para buscar el cuerpo a cuerpo con Sánchez, porque para eso él "es el jefe de la oposición". Desde la tribuna, el dirigente conservador censurará al jefe del Ejecutivo por su "mala respuesta" a la crisis sanitaria, por no reaccionar ante la debilidad económica y tampoco ante los "ataques" de Podemos a la monarquía y los jueces.