Ayuso pide a Sánchez dialogar y volver a la restricción zonal

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este domingo en su defensa de las restricciones de movilidad por áreas sanitarias que la Comunidad empezó a aplicar en septiembre, y quiere recuperarlas estando "dialogadas con el Gobierno y con el resto de los ayuntamientos".

"Las medidas sensatas que estábamos aplicando en la Comunidad de Madrid se demuestra que estaban funcionando, y por eso a mí me gustaría negociar con el Gobierno de España cómo seguir aplicándolas con su ayuda para que, juntos, cada vez sean más eficaces", ha declarado Ayuso a los medios en un acto en la Puerta del Sol, donde ha descubierto una placa de homenaje a las víctimas del coronavirus.

El Gobierno regional impuso restricciones de movilidad desde el 21 de septiembre a las áreas sanitarias con mayor incidencia de la covid-19.

La mayoría de estas zonas quedaron luego sujetas al confinamiento perimetral que el Ministerio de Sanidad impuso el 2 de octubre a los principales municipios de la región, medida que se aplica desde el viernes 9 mediante el estado de alarma, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazara ratificar las restricciones.

Ayuso ha abogado por aplicar "políticas sensatas, moderadas, en las que no se enfrente la salud con la economía", y que permitan "que aquellas personas que van contagiando (...) sean quienes hacen las cuarentenas, y que las demás salgan a ganarse la vida".

A su vez, ha advertido de la necesidad de "no rematar la economía", porque "nos vamos a ir a una quiebra inasumible si seguimos cerrando".

"No hay más que darse una vuelta por el centro (de Madrid) para ver cómo están precisamente nuestros comercios", ha dicho la presidenta, y ha subrayado que cada vez que un negocio cierra "a cal y canto" es posible que una familia esté "hipotecándose y arruinándose para décadas".

Ayuso ha señalado que la pandemia del coronavirus "está causando otras muchas pandemias", como la "social y económica" u otra "de soledad".

Con respecto a las declaraciones hechas por el vicepresidente, Ignacio Aguado, quien se plantea el reto "ambicioso" de llegar a Navidad con una incidencia acumulada de 25 casos positivos por cada 100.000 habitantes, Ayuso ha dicho: "Para el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid el objetivo es que no haya contagios; no 25, que no haya".



Placa de homenaje

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha descubierto este domingo en la fachada principal de su sede, la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, una placa que rinde homenaje a las víctimas de la pandemia del coronavirus y, en especial, "a aquellas que fallecieron en soledad".

La placa, colocada junto a la dedicada a las víctimas de los atentados del 11-M, se ha estrenado en la mañana de este domingo en un acto al que ha asistido el Ejecutivo regional al completo, encabezado por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, así como el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís.

Con todo el Consejo de Gobierno ya esperándoles, Ayuso y Almeida han salido a la calle a las 12:00 de la mañana y han sido recibidos por los aplausos de los centenares de personas que se han acercado a la Puerta del Sol.

Tras guardar un minuto de silencio, la presidenta y el alcalde han colocado una corona de laurel bajo la placa, con tres crespones: Uno con la bandera española, otro con la bandera de la Comunidad y otro con el escudo del Ayuntamiento.

El texto de la placa reza: "El pueblo de Madrid en recuerdo a las víctimas de la covid-19 y en especial a aquellas que fallecieron en soledad".

A continuación, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) ha interpretado la pieza 'Lascia ch'io pianga' (déjame llorar), de la ópera 'Rinaldo', de Haendel, y para cerrar el acto se ha reproducido por megafonía el himno de España.

Luego Ayuso, Almeida, Villacís y el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, se han trasladado al interior de la Real Casa de Correos para realizar una declaración institucional.

Ayuso ha recordado a las 57 personas fallecidas por covid en la Comunidad de Madrid cuyos restos "nadie ha reclamado", y ha llamado a "luchar juntos" para afrontar "la etapa más difícil" experimentada "en décadas" por España.

En julio pasado, el Gobierno regional se encargó de la inhumación de 57 personas fallecidas que se encontraban en el Instituto de Medicina Legal, una de las tres morgues provisionales que habilitó la Comunidad durante la primera ola de la pandemia.

"Dialoguemos, pactemos políticas comunes, hablemos con los ciudadanos para recordarles que el virus sigue entre nosotros, especialmente en espacios cerrados, en ambientes privados. Y, sobre todo, sepamos pelear con el espíritu positivo, enérgico y alegre que caracteriza a los españoles", ha declarado la presidenta.

El alcalde ha coincidido en que la pandemia ha traído consigo "la más difícil" situación económica y social "prácticamente desde la Guerra Civil", y ha subrayado que "la memoria de todos aquellos que han fallecido" interpela a los representantes públicos a dar "lo mejor de sí mismos".

Aguado ha prometido que "todas las administraciones" van a trabajar juntas para alcanzar "una sociedad más fuerte, unos gobiernos más unidos y un país más comprometido, si cabe", en la lucha contra la pandemia.