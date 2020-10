Pablo Iglesias ve "inconcebible" su imputación por el "caso Dina" y descarta dimitir

Apenas 24 horas después de que el "caso Dina" le estallara al Gobierno, Pablo Iglesias dejó claro que no será investigado por el Tribunal Supremo y que, por tanto, su dimisión no está encima de la mesa. "Absolutamente imposible. No va a ocurrir", sostuvo el vicepresidente segundo en una entrevista en la que reiteró en más de 10 ocasiones que es "inconcebible" que el alto tribunal acepte la petición del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón para investigarle por el "caso Dina".

A la contundencia del líder de Unidas Podemos se sumó el apoyo expresado a Iglesias por el presidente, Pedro Sánchez, varios ministros socialistas y dirigentes morados. Un cierre de filas ante los continuos ataques que sufre el Gobierno por parte de la bancada de la derecha.

"Todo el mundo sabe lo que va a decir el Tribunal Supremo", sostuvo en una entrevista en RAC-1 el secretario general de Podemos, que considera que se desestimará la solicitud para que se le investigue por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos con la agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación de delito en el marco del robo de una tarjeta de teléfono a su exasesora Dina Bousselham. "Ni como mera hipótesis concebimos que pueda haber una imputación", insistió.

Petición al fiscal

No obstante, la decisión final de la justicia no llegará a corto plazo. Ayer, la Sala Segunda del Supremo dio el primer paso tras recibir la exposición razonada de García-Castellón y pidió un informe a la Fiscalía. Además, la Sala de Admisión del alto tribunal nombró al magistrado Andrés Palomo ponente del auto que decidirá si abre un procedimiento penal a Iglesias o rechaza la petición del juez que instruye el "caso Villarejo".

El vicepresidente insistió en reiteradas ocasiones en la anomalía que supondría que una persona que ha sido víctima de espionaje por las llamadas cloacas del Estado terminase imputado. "Sería inconcebible que en una democracia de la Unión Europea, en la que es verdad que han ocurrido algunas cosas graves, y qué os voy a contar a los catalanes, ocurriera algo así", insistió en referencia a la judicialización de la vida política de Cataluña.

A renglón seguido, el líder de Unidas Podemos responsabilizó a las formaciones de la derecha de su situación judicial. "La derecha de este país está dispuesta a utilizar todo tipo de medios, legales e ilegales, para hacer caer a este Gobierno", sentenció. Horas más tarde, desde la tribuna del Senado, donde compareció en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, Iglesias acusó específicamente al PP de tratar de "desgastar" al Gobierno: "Ustedes saben que por la vía electoral es prácticamente imposible que vuelvan al Consejo de Ministros".

Preguntado por el clima que pudo generar la noticia dentro del Consejo de Ministros, Iglesias comentó que el presidente "es perfectamente consciente de lo que está pasando" y que este le trasladó su apoyo en una conversación telefónica el miércoles. "Tiene toda mi confianza y mi apoyo", confirmó Sánchez ayer en Argelia tras matizar que él no valora "los procedimientos judiciales abiertos".

Antes que el jefe del Ejecutivo, varios ministros del PSOE ya habían echado un capote al líder morado. La ministra portavoz, María Jesús Montero, rechazó hablar sobre una eventual dimisión de Iglesias porque no está siendo "investigado por haber hecho un mal uso del ejercicio de su cargo", sino por algo que "forma parte de su vida anterior". El responsable de Transportes, José Luis Ábalos, fue tajante al asegurar que "el Gobierno confía en el vicepresidente y no va a entrar en cuestionamientos que debiliten su figura, ya de por sí bastante atacada".

En el partido morado, el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, sugirió que el intento de imputar a Iglesias forma parte de una operación contra el secretario general de Podemos por sus críticas a la monarquía y a la parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un planteamiento que comparte el secretario de Organización de Podemos y la portavoz nacional, Alberto Rodríguez e Isa Serra, respectivamente, que aseguraron que la petición del juez García-Castellón "no tiene ningún recorrido" y es "un escándalo".

Socialistas y morados tienen en frente al PP, que a primera hora de la mañana ya cuestionó la independencia de la Fiscalía en este asunto por estar dirigida por la exministra de Justicia del PSOE Dolores Delgado. El líder de los populares, Pablo Casado, pidió a Sánchez el "mismo baremo" que esgrimió en la moción de censura contra Mariano Rajoy y le pidió cesar a Iglesias si no quiere ser "cómplice" de los delitos de su vicepresidente.

En la misma línea, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, afeó la "incoherencia" del vicepresidente segundo al no dimitir. "Si tenemos en cuenta todo lo que ha dicho Iglesias de los demás, creo que él debería ser el primero en ponerse a sí mismo el listón", subrayó la líder del partido naranja.