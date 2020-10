Aguado: "No podemos seguir trasladando que las cosas van bien, porque van mal"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho que no es posible "seguir trasladando a la opinión pública que las cosas van bien, porque no es cierto; las cosas van mal", y ha indicado que Madrid tiene una incidencia acumulada de casos "altísima", por lo que el objetivo tiene que ser "revertir al máximo la curva; no vale con aplanarla".

Estas declaraciones que ha hecho Aguado este miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, contrastan con las de otros miembros del Gobierno regional y con las de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que defienden una mejora en los datos de los contagios y de las hospitalizaciones.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, defiende que los datos en la región demuestran "la tendencia descendente del virus en la región" desde el 21 de septiembre y la "efectividad" de las restricciones en 46 áreas de Salud que implantó el Gobierno madrileño.

"Yo no quiero lanzar las campanas al vuelo, ni creo que sea procedente ni prudente decir que estamos derrotando al virus; el virus sigue ahí, y estamos en una incidencia acumulada altísima. Vienen semanas y meses difíciles. En cualquier momento y con cualquier despiste, la incidencia puede seguir subiendo todavía más", ha afirmado Aguado.

Según el vicepresidente, "las cosas no van bien", y la situación "es preocupante", por lo que "hay que seguir trasladando ese mensaje a la opinión pública y a los ciudadanos", y ha abogado por "llevar" la curva a los "mínimos que podamos entre todos", porque "no podemos conformarnos ni con 500, ni 400, ni con 300, ni con 200 (de incidencia acumulada)".

"Para que se hagan una idea, Berlín está empezando a tomar medidas y tiene 46 casos por cada 100.000 habitantes. Eso significa que nosotros teneos que seguir tomando medidas como otras ciudades europeas", ha ejemplificado el también portavoz del Gobierno regional.

Y ha abundado en que, pese a que "nuestra capacidad asistencial ha sido demostrada", no significa que "las cosas van bien", a lo que ha añadido: "No lo voy a decir, porque no lo creo".

Por otro lado, Ignacio Aguado ha reconocido que, aunque la orden del Ministerio de Sanidad por la que se han impuesto restricciones en diez municipios de Madrid "es mejorable" y "se dejó cosas en el tintero, por fin tenemos criterios homogéneos en España".

"Llevamos meses pidiéndolo, ya lo conseguimos. ¿Es mejorable? Por supuesto, hay que perfilar umbrales e incorporar otros, pero que haya un acuerdo, y en esa fase estamos", ha celebrado el vicepresidente, contrario de llevar la orden a los tribunales como finalmente ha hecho el Gobierno madrileño.