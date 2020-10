Sánchez busca exhibir "unidad" con el Rey en Barcelona frente a los ataques de la derecha

No es habitual que el jefe del Estado y el presidente del Gobierno coincidan en siete días en dos actos, pero eso es lo que pasará esta semana. La Moncloa quiere acallar las críticas de los partidos de la derecha que consideran que Pedro Sánchez no defiende lo suficiente a la Monarquía de "los ataques de Podemos" y ha decidido que acompañe a Felipe VI en dos reuniones en las próximas jornadas. Hoy, en la cita anual del Patronato del Instituto Cervantes, en Madrid, y, el viernes, en la entrega de los premios de la Barcelona New Economy Week, unas jornadas que tienen como objetivo reactivar la economía. El monarca no visita la ciudad condal desde febrero de 2019, cuando participó en la inauguración del Mobile World Congress.

Con el acto en Barcelona, el jefe del Ejecutivo desea mostrar la "unidad" de las dos instituciones, la Moncloa y la Zarzuela. Exhibirá su apoyo a la Corona justo en la ciudad a la que no quiso que el Monarca fuera el 25 de septiembre para la entrega de despachos a los nuevos jueces. Esa negativa a que acudiera a Barcelona desencadenó una crisis entre poder judicial y Ejecutivo. La Moncloa desaconsejó la participación de Felipe VI por la posible coincidencia con la publicación del fallo sobre la inhabilitación de Joaquim Torra y la cercanía del aniversario del referéndum del 1-O.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, alegó que se temían posibles problemas de "convivencia" y reveló que el Gobierno había pedido, sin éxito, al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que cambiara la fecha del acto. Ayer, Campo justificó que el rey viaje a Barcelona, porque "el 1 de octubre ya ha pasado" y, además, la sentencia de inhabilitación de Torra ya está dictada.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, acusó a Sánchez de "politizar todo" y se preguntó si va a hacer "la agenda de todas las instituciones del Estado". Vox subrayó que "el Gobierno quiere acabar con la Monarquía" y mostró su sospecha de que el viaje sea "una cortina de humo" para dosificar los "ataques" del Ejecutivo a la Corona.

En Cataluña, el consejero de Interior, Miquel Sàmper, afirmó que los Mossos garantizarán la seguridad del Rey y Sánchez, así como el derecho a la protesta.

Tras la entrega de los premios, a las once y media de la mañana, el jefe del Ejecutivo y el jefe del Estado visitarán juntos también la start-up 3D Factory Incubator, al cumplirse su primer año de vida en la Zona Franca de Barcelona. Esa empresa es la primera incubadora europea de alta tecnología en impresión en tres dimensiones.

Fuentes de la Moncloa indicaron que la visita conjunta a la capital catalana la cerraron la semana pasada el director de Gabinete del presidente, Iván Redondo, y el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín. El viaje "estaba en previsiones" y decidió activarse precisamente para proyectar una imagen de "unidad" y "estabilidad". "Ayudará a seguir visualizando lo que es una gran relación entre Felipe VI y el Presidente que no todo el mundo conoce, pero que es un hecho", subrayaron.

Además del Consejo de Ministros de hoy, Sánchez presentará mañana las líneas maestras del plan de recuperación, y el jueves visitará Argelia. El próximo sábado, el jefe del Ejecutivo se desplazará hasta Guarda, en Portugal, a la XXXI Cumbre Hispano-Lusa.