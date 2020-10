Cs Madrid: "Ni elecciones ni mociones, es momento de trabajar"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha indicado este martes que ahora es el momento de "trabajar y dar soluciones" no de "mociones ni elecciones" y ha indicado que "no es importante" si están o no cómodos en el Gobierno regional.

"Ni elecciones ni mociones, es el momento de trabajar y dar soluciones (...) Llevo cuatro años en esta casa, cinco con esta nueva legislatura y que estemos cómodos o no es importante. No venimos a estar cómodos, a que nos aplaudan, venimos a trabajar y gobernemos con sea quien sea venimos a dar soluciones, no a estar cómodos", ha trasladado Zafra en rueda de prensa telemática tras la Junta de Portavoces.

Sobre que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, haya decidido que el Ejecutivo madrileño acuda a los tribunales para frenar las medidas restrictivas del Gobierno central en Madrid, Zafra ha reconocido que no estaban de acuerdo con ello, que intentaron "convencerla de que no era lo mejor" pero que la que manda es la presidenta de la Comunidad y "es su decisión".

En este punto, ha defendido la "magnífica labor" del vicepresidente regional, Ignacio Aguado, y cree que sería absurdo que tuviese que "dimitir" como pide Más Madrid. De Alberto Reyero, el recién dimitido consejero de Políticas Sociales, ha dicho que es "un buen amigo suyo, referente político" y es para él un orgullo que esté como diputado en el grupo parlamentario.