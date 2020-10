Corinna asegura que el Rey emérito transfirió "grandes sumas" entre Suiza y Madrid

La examiga del Rey emérito Corinna Larsen asegura que los administradores de Juan Carlos transfirieron "grandes sumas de dinero entre Suiza y Madrid" y que no será ella quien contradiga a los medios internacionales que sostienen que su fortuna es de unos 1.200 millones de euros.

En una entrevista a "OKdiario", Larsen añade que pese a desconocer el monto de la fortuna del emérito, "a lo largo de 40 años se sabe de muchos regalos y grandes transacciones para los intereses comerciales de España".

Sobre la posibilidad de que Felipe VI pueda tener cuentas en paraísos fiscales, afirma que no tiene nada que señalar al respecto, pero agrega que el Rey no puede decir "que no tiene nada que ver con las finanzas de su padre si se ha beneficiado toda su vida". También explica que la donación de 65 millones que recibió de Juan Carlos I "fue un testamento meditado y ejecutado en vida que le llevó un año preparar" porque, según Larsen, el Rey emérito temía que si lo dejaba por escrito en su testamento su familia "lo ignoraría".

Datos

Larsen cuenta en la entrevista que don Juan Carlos le enseñó una máquina de contar dinero en el Palacio de la Zarzuela que la dejó "boquiabierta", insistiendo en que el monarca movía mucho dinero en metálico.

Paralelamente, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha comunicado al juez del "caso Villarejo" que no ha hallado ningún dato que corrobore que la examiga del Juan Carlos I contratase al excomisario José Villarejo, en prisión, para que espiara datos personales de una asistente española de la que sospechaba.