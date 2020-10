Casado descarta un adelanto electoral y una moción de censura en la Comunidad de Madrid

El presidente del PP, Pablo Casado, ha descartado este martes un adelanto electoral en la Comunidad de Madrid y también una moción de censura, que para prosperar necesitaría los votos de Ciudadanos, y ha asegurado que ese es su compromiso con la líder del partido naranja, Inés Arrimadas.

El líder popular ha asegurado en una entrevista con Esradio que ambos han hablado "muchas veces" ese "compromiso" y que "nadie" les puede "presionar" porque ambos han sido elegidos por primarias.

Según Casado, "es importante que los madrileños sepan que aquí hay un gobierno serio, que va cumplir con el mandato de las urnas durante cuatro años".

Ante la posibilidad de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, adelante las elecciones, el presidente del PP ha advertido: "Hay que recordar lo que le pasó a Susana Díaz y a Artur Mas, y eso que sólo adelantaron las elecciones 6 meses y 1 año".

Casado ha agradecido el apoyo de Ciudadanos al nombramiento de los últimos cuatro presidentes populares en la Comunidad de Madrid y ha asegurado que Ayuso y el vicepresidente, Ignacio Aguado, comparten los mismos objetivos políticos.

Y ha advertido contra la hipótesis de que solo algunos diputados naranjas apoyen una moción del PSOE: "La ley de transfuguismo invalidaría los votos".

Además, Casado ha reiterado que el PP no apoyará la moción de censura de Vox, pero no ha desvelado si se abstendrán o votarán en contra. También ha apuntado que aún "no hay ni fecha" porque el Gobierno de Pedro Sánchez busca "una estrategia chavista dividiendo a la oposición".

"Si esa moción saliera adelante, si tuviéramos los votos, que ahora no los tenemos, sería yo quien la hubiera presentado", ha señalado Casado, que ha descartado también una moción de censura en lo que resta de legislatura porque, a su juicio, reforzaría al PSOE como ocurrió con Podemos y la moción a Mariano Rajoy.