Sánchez reformará la ley para renovar el Poder Judicial sin el concurso del PP

Tras muchas dudas en el Gobierno, ya hay una decisión firme. El Ejecutivo impulsará una reforma de la ley para intentar forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ. Esa bala estaba desde hace tiempo en la recámara, y por ella apostaba sobre todo Unidas Podemos, pero la actitud inmovilista del PP, que hizo estallar la última negociación en agosto, cuando estaba cerca de cerrarse, ha acabado convenciendo al PSOE.

Las opciones ya estaban sobre la mesa, pero quedaba la decisión del presidente. Pedro Sánchez la verbalizó con rotundidad ayer desde Bruselas, tras el Consejo Europeo. Habrá una modificación de la ley orgánica del poder judicial (LOPJ): "Es mi intención y mi voluntad". Pero no puso plazos. La percha de la que se valió es el informe de la Comisión Europea, conocido esta semana, que reprocha a España el retraso en el relevo del órgano de gobierno de los jueces -que Carlos Lesmes preside desde el 2013-, cuyo mandato, de cinco años, caducó en diciembre del 2018.

Sánchez indicó un camino que miembros de su equipo ven más sencillo: emular lo que ocurre con el Gobierno. Cuando pasan unas elecciones, el Ejecutivo cesa y queda en funciones, con poderes muy limitados, hasta que el Congreso inviste a un nuevo presidente. Se trataría de trasladar eso mismo a la LOPJ: que el Consejo, vencido su mandato, "pueda hacer unas cosas y otras no". Fuentes del Gabinete indicaron que una opción es que al CGPJ en funciones se le arrebate el poder más político, el de ascender y nombrar a jueces y el de emitir los informes que le pide el Gobierno, pero podría retener su labor disciplinaria y de inspección.

Al Ejecutivo le ha irritado sobremanera que Lesmes reactivara el miércoles los nombramientos, pese a que el ministro de Justicia, además de la Moncloa, había manifestado su desacuerdo. Sin embargo, vocales conservadores y progresistas unieron fuerzas y, casi por unanimidad, acordaron seis designaciones para el Supremo.

La Moncloa ha llegado a la conclusión de que no queda otra salida que tocar la ley, por mucho que sea una operación arriesgada y seguramente contestada por el PP, aunque Rajoy también reformó la LOPJ en 2013 gracias a su mayoría absoluta Sánchez argumentó que si el PP, "cada vez que está en la oposición, bloquea la renovación del CGPJ" hasta que gane las siguientes elecciones, entonces "el legislador y el Ejecutivo tendrán que tomar una decisión". Más, agregó, cuando una pandemia exige "reforzar las instituciones". Porque ya en 2006, con Rajoy en la oposición, se negó al recambio y esperó hasta las generales del 2008. Aquel Consejo se mantuvo 23 meses en funciones.

Sánchez indicó que se suma el llamamiento reiterado de Lesmes a las Cortes para que procedan a la renovación y el manifiesto que firmaron 187 diputados en el Congreso. "La mayoría absoluta de la Cámara y el Ejecutivo debemos dar una salida para desbloquear esta situación y renovar el Consejo. Y, desde luego, mi intención y voluntad es hacerlo", remachó.

El Gobierno ha estudiado durante semanas cómo salir del atasco. La reforma de la LOPJ que impulsó en solitario Ruiz-Gallardón en 2013 permite que cada Cámara renueve por su cuenta a 10 de los 20 vocales del CGPJ, pero esa vía no servía a PSOE y UP, que con sus socios no llegan a los tres quintos exigidos ni en el Senado ni mucho menos en el Congreso de los Diputados.

Otro camino que se ha barajado, y que aún no se ha descartado, es que los 12 vocales jueces sean elegidos por mayoría absoluta de cada Cámara, y no por tres quintos, porque para hacerlo bastaría con reformar la ley, ya que los ocho vocales restantes, juristas de reconocido prestigio, han de ser nombrados por tres quintos porque lo exige la Constitución. Pero esa vía convence menos y miembros del Gobierno la ven más discutible que la de recortar los poderes de un Consejo en funciones.