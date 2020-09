El Ejecutivo evita la publicación del cese de Torra en el BOE y el Govern discrepa

Salvo sorpresa, el cese de Torra no aparecerá en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Gobierno de Pedro Sánchez no lo considera necesario, porque la sentencia del Supremo, que le fue notificada al dirigente independentista a través del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), es ejecutiva y, por tanto, no requiere de ninguna ratificación posterior.

La necesidad de publicar en el BOE la destitución de Torra se ha convertido en una (rara) fuente de discrepancia entre la Generalitat y el Ejecutivo. Porque se mezclan la duda legal y la cuestión simbólica. El Govern se dirigió ayer al Gobierno para que le comunique "la previsión de publicación del real decreto de cese" del ya expresident.

El Govern sostiene que ese paso, y su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), es preceptivo para que la maquinaria electoral se ponga en marcha. Más aún, juzga preciso que la inhabilitación conste en el BOE para que el Govern se reúna y apruebe el decreto que formalice la condición del vicepresidente, Pere Aragonès (ERC), como presidente interino.

El escrito del Govern rebotó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer. La portavoz, María Jesús Montero, informó de que la Abogacía del Estado estudia si es "imprescindible o legalmente necesario" publicar el cese de Torra en el BOE. Los servicios jurídicos ya han resuelto: no hace falta. Y desde el Supremo se apuntala la versión del Ejecutivo: sus sentencias son firmes y ejecutivas desde su notificación, por lo que no se requiere su publicación ni en el BOE ni en el DOGC, informa Ángeles Vázquez.

Torra acudirá hoy al Parlament en calidad de invitado a un Pleno en el que los partidos abordarán su inhabilitación. La Mesa de la Cámara admitió a trámite la petición de JxCat y ERC, pese al "no" de Cs y PSC, para celebrar un "debate específico sobre la situación generada como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo". La Junta de Portavoces acordó, a la espera de que la destitución de Torra saliera publicada en el BOE y el DOGC, celebrar hoy el pleno, informa J. Regué.