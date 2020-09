Asens (Podemos) acusa al presidente del Supremo de usar a la "corona contra el Gobierno"

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha acusado al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, de "utilizar a la corona contra el Gobierno" en pleno "choque" político por la renovación de este órgano.

Además, ha asegurado que el Rey Felipe VI debía "haber asumido su rol institucional" y "haberse callado" en lugar de telefonearle tras su ausencia en el acto de en la entrega de despachos a los jueces en Barcelona.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press para recalcar que el monarca no tiene "autonomía política" y que su agenda debe contar con el "refrendo" del Ejecutivo "elegido democráticamente en las urnas".

"Donde va el Rey es una decisión que depende del gobierno elegido en las urnas. Por eso, el Rey debería de asumir su rol institucional y haberse callado. Su llamada de queja a Lesmes es un error. Es un error que la Casa Real haga saber que el monarca quería asistir a un acto pero no le dejaban. No solo no daña al Gobierno, sino a la propia monarquía", ha ahondado.

Más si cabe cuando el destinatario de esa llamada "es alguien que ahora mismo es un presidente de los jueces con el mandato caducado, y por tanto ilegítimo, que no ha tenido ninguna duda en utilizar la corona contra el Gobierno en un momento de choque entre él y el Gobierno por la renovación del CGPJ".

Asens también ha subrayado que la falta de controles en las funciones del monarca está en el "trasfondo" de la polémica y que en el acto de los jueces Felipe VI "no podía aceptar la invitación sin consultar previamente con el presidente del Gobierno si es oportuna o no su presencia".



"Todo es surrealista"

"¿Como se le ocurrió al Rey acordar por su cuenta, sin preguntar al Gobierno, su presencia en el acto de los jueces?", se ha preguntado el dirigente de En Comú Podem para incidir en que en estas fechas está previsto que el Tribunal Supremo comunique su fallo sobre si inhabilita al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.

Además, ha aseverado que el acto de Barcelona estaba organizado por un Consejo General del Poder Judicial "en funciones", es decir, "sin legitimidad democrática", y cuando su renovación es un "problema constitucional de primer orden".

"Es todo surrealista. Un presidente de los jueces con mandato caducado, en nombre de un Rey que no ha votado nadie, carga contra un gobierno salido de las urnas", ha zanjado.