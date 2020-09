El Ejecutivo estudia que las familias monoparentales con dos hijos sean consideradas numerosas

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha señalado que es una propuesta "sensata" que las familias monoparentales con dos hijos a su cargo tengan la consideración de familia numerosa.

Así lo ha manifestado este martes Iglesias en el Pleno del Senado, respondiendo a una pregunta realizada por la diputada del Grupo Parlamentario Vasco María Isabel Vaquero.

Iglesias ha asegurado que el Ejecutivo va "a estudiar" las modificaciones legales que posibiliten que las familias monoparentales con dos hijos a su cargo tengan la consideración de familia numerosa. "Cuando se hace una propuesta sensata la obligación del Gobierno es claificarla con justicia. Creo que es sensato y hay que estudiarlo para que se transforme en una realidad", ha subrayado el vicepresidente del Ejecutivo.

En la misma línea, ha lamentado que "hay un problema" con las familias monoparentales o monomarentales, "porque el 80 por ciento son mujeres".

No obstante, Iglesias ha resaltado que el Gobierno "ha demostrado la voluntad de atender esas situaciones" con el Ingreso Mínimo Vital o el escudo social; y ha afirmado que la Vicepresidencia Segunda está trabajando en una ley "que va a defender las diferentes modalidades de familia o incluso las diferentes maneras en las que se organiza una pareja".

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Vasco ha dicho que se trata de una modificación "muy sencilla" que hubiera acabado con la "discriminación" que sufren las familias monoparentales, que tienen "un mayor riesgo de exclusión social".

"Hasta ahora no ha habido voluntad política, tenemos que promover condiciones de igualdad. Preguntamos sobre su intención porque no hemos visto que se haya incluido ningún proyecto legislativo sobre esta materia", ha subrayado Vaquero.

Tendrá en cuenta la renta

En este sentido, Iglesias ha indicado que la futura ley de diversidad familiar tendrá en cuenta la renta y no sólo el número de hijos para otorgar los beneficios de ser una familia numerosa.

Iglesias ha explicado que su departamento está trabajando en una ley de diversidad familiar que defenderá distintos tipos de familias, como las monoparentales, las familias de acogida e "incluso diferentes maneras en que se organiza una pareja".

La futura legislación, ha precisado, planteará "que no solamente el número de hijos sino la situación económica también, la renta, tiene que ser una característica para recibir los beneficios" de ser una familia numerosa.

"No es lo mismo ser una familia monomarental con muchos recursos que tener pocos", ha sostenido Iglesias.

Durante su intervención, el vicepresidente se ha quejado del "nivel de desfachatez" de los senadores del PP, que han armado revuelo después de que el líder de Unidas Podemos haya indicado que su pareja -la ministra de Igualdad- y él, a pesar de no tener reconocidos ambos su condición de familia numerosa al no estar casados, no tienen "ningún problema económico".

"El nivel de desfachatez de su señorías en sede parlamentaria de verdad que tiene pocos precedentes. Entiendo que el tema no les interese, pero al menos podrían guardar un mínimo las formas de cortesía parlamentaria", ha denunciado.