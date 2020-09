Ayuso mejora el salario de los médicos de atención primaria

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que equiparará las retribuciones de los profesionales especialistas de Atención Primaria y del Summa 112 con las de los facultativos especialistas de Atención Hospitalaria, tras insistir en que no hay médicos y enfermeros por "un déficit histórico".

Díaz Ayuso ha presentado este martes a los representantes de la Mesa Sectorial de Sanidad -CCOO, UGT, Amyts, SATSE y CSIT- el Plan de Mejora Integral de la Atención Primaria para reforzar este ámbito clave en la lucha contra el Covid-19, que contará con un presupuesto de 82,67 millones de euros a partir del próximo mes de octubre y para los próximos tres años.

Sobre las medidas de inversión en la Atención Primaria, los sindicatos de la sanidad y el Colegio de Médicos han advertido al Ejecutivo regional de que "no sólo valen" los incentivos económicos para paliar la sobrecarga a la que están sometidos.

Ante la falta de personal sanitario, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha remarcado la escasez de médicos en Atención Primaria y la dificultad para cubrir las plazas en los centros de salud, ya que en las bolsas de empleo ya no hay profesionales para poder contratar.

Según Escudero, el problema de la escasez de profesionales en Atención Primaria, especialmente en Pediatría y Médico de Familia, afecta a todo el Sistema Nacional de Salud que, con la formación MIR "no tiene el número suficiente de médicos para cubrir todas esas plazas".

A esto se suma, ha dicho, que el 30 % del personal médico se jubilará en los próximos 5 años, por lo que es necesario tomar medidas a "corto, medio y largo plazo", con mejoras "retributivas y organizativas" para los profesionales.

La responsable MIR de Amyts, Sheila Justo, ha dicho que "no es que no haya médicos, es que no hay planificación" y ha recordado los "contratos basuras" ofertados por la Comunidad de Madrid a los sanitarios.

También ha señalado que España es el país "con mayor número de Facultades de toda Europa" y "hay mayor número de licenciados de Medicina que número de plazas MIR", lo que "supone un embudo", y "cada año muchos licenciados quedan como remanente y quedan para los años siguientes".

También se ha posicionado sobre esta cuestión el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien ha señalado que el déficit de profesionales sanitarios "tiene mucho que ver con las condiciones laborales".