Arrimadas: "Si pactamos podemos parar barbaridades"

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha advertido que el Gobierno no caerá porque Cs no entre en la ecuación presupuestaria pero si está, pueden condicionarla: "Podemos anular las exigencias que pediría el separatismo y que algunas barbaridades que han anunciado (Podemos) nos las podamos ahorrar".

"A mi no me gusta este gobierno ni sus socios, pero decir que si no salen estos Presupuestos, el Gobierno va a caer es mentira porque ahí están Bildu y ERC", ha subrayado Arrimadas en una entrevista en la Cope, poco antes de que Cs se reúna con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en el marco de la ronda que está haciendo el Ejecutivo de cara a la negociación de las cuentas públicas.

Ha insistido en que a ella le cuesta "horrores" pactar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez pero "en tiempos de crisis y desgracias hay que tener la cabeza fría y ser práctica. Hay que elegir entre Guatemala y Guatepeor".

Por eso sigue con la mano tendida "no a Sánchez e Iglesias sino a los españoles", según ha puntualizado, ignorando los últimos desplantes de Sánchez, en alusión a que hace una semana el presidente volviera a recordar "la foto de Colón", y recalcando que como las previsiones económicas son "terribles", Cs no se puede ir a un rincón y quedarse "con los brazos cruzados".

"No voy a caer fácilmente en provocaciones. Hay que gestionar la realidad", ha subrayado y por eso su partido va a trabajar con el objetivo de "salvar vidas y empleos".

Aunque "sin duda" no son las cuentas que su partido haría con una mayoría absoluta o en coalición con el PP, el escenario es el que es y Arrimadas está convencida de que los Presupuestos serán mejores y más moderados que si no están en la negociación: "Creo que hay que hacerlo por el bien de España".