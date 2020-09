La Rioja restringe las reuniones sociales a seis personas y limita la movilidad

El Gobierno riojano ha acordado este miércoles restringir las reuniones sociales a un máximo de seis personas por grupo en lugares públicos y privados, y ha recomendado limitar, en todo lo posible, la libre circulación fuera del municipio de residencia salvo para casos especiales.

La jefa del Ejecutivo riojano, Concha Andreu, en una conferencia de prensa, ha informado de las medidas aprobadas en Consejo de Gobierno para conseguir "anticiparnos al descontrol y repunte de casos en la comunidad", donde la situación es "preocupante", con 917 casos activos, 102 personas ingresadas y 6.828 en cuarentena.

Las medidas aprobadas entrarán en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja y permanecerán vigentes, inicialmente, entre los días 17 y 23 de septiembre, en función de la evolución de la covid-19.

Entre las medidas aprobadas, también figura la prohibición de vender alcohol a partir de las 22 horas, en todo tipo de establecimientos de venta al público, con independencia de la licencia con la que operen, excepto en hostelería, bares, cafeterías y restaurantes, ha informado Andreu.

Respecto a las reuniones sociales, actualmente limitadas a un máximo de diez personas en grupo, la restricción a un máximo de seis personas también se extiende a establecimientos de hostelería, restauración, bares, cafeterías, sociedades gastronómicas y recreativo-culturales, donde se produzcan servicios de restauración.

En estos espacios, además, se garantizará la distancia mínima de 1,5 metros entre los clientes de mesas o agrupaciones de mesas, dentro del local o en terraza.

El Gobierno ha recomendado limitar, en todo lo posible, la libre circulación fuera del municipio, salvo para asistencia a centros sanitarios y de enseñanza obligatoria, cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales o empresariales, retorno al lugar de residencia habitual, asistencia y cuidado a mayores, menores dependientes y personas con discapacidad o vulnerables y por causa de fuerza mayor o necesidad.

Andreu también ha informado de que ha dado orden de abrir 20 camas UCI más en el Hospital San Pedro de Logroño ante esta situación "preocupante".

La jefa del Ejecutivo ha apelado a la responsabilidad individual para cumplir con la normativa y las medidas aprobadas.

En relación con la movilidad, ha recalcado que lo aprobado este miércoles es una recomendación de no viajar fuera del municipio de residencia salvo para los casos citados y, aunque no es una prohibición porque "todos queremos huir del estado de alarma", no se descartan otras medidas si la situación empeorara, ha dicho.

En este contexto, ha informado de que quienes visiten La Rioja durante los días de vigencia de estas medidas se regirán por la normativa aprobada.