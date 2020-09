La comisión para investigar "Kitchen" supera el primer filtro parlamentario

En apenas 15 días, al comienzo de octubre, la comisión de investigación en el Congreso sobre el PP y la conocida como Operación Kitchen podría estar en funcionamiento. Al menos así lo creen fuentes cercanas a la cúpula del PSOE, después de que ayer la Mesa de la Cámara baja aceptara a trámite las propuestas para indagar en el presunto uso de fondos reservados del Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas durante los gobiernos del expresidente Mariano Rajoy.

La próxima semana, la Junta de Portavoces deberá incluir la iniciativa en el orden del día del Pleno para que, finalmente, sea votada en el hemiciclo. Un trámite que saldrá adelante con el sí de socialistas, morados, partidos nacionalistas y republicanos y de Cs. Será entonces cuando se decida quién deberá acudir a comparecer a la comisión. Los de Pablo Iglesias ya anunciaron que pedirán que Pablo Casado y Rajoy sean llamados a declarar. No obstante, el PSOE aún no se han pronunciado. Vox ya adelanta que no apoyará la iniciativa ya que la investigación debe correr a cargo de la justicia. Eso sí, fuentes del partido abrieron la puerta a personarse como acusación popular en la Operación Kitchen.