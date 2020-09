Cs teme quedar al margen de los Presupuestos por un giro socialista hacia ERC

"Sánchez no es de fiar". Es una frase que Pablo Casado dice a menudo y que, ahora, miembros de la dirección de Ciudadanos temen que el líder del PP se la recuerde en las próximas semanas. En el partido naranja no se entendió la pulla que el presidente les lanzó el miércoles, durante la sesión de control en el Congreso, cuando se regodeó en las discrepancias entre el PSOE y Cs, una formación que, según afirmó Pedro Sánchez, "no ha salido de la foto de Colón", en referencia a la manifestación que compartió en el 2019 con el PP y Vox.

El Ejecutivo y el partido liberal llevan unos meses en gran sintonía, sobre todo por la aprobación de las prórrogas del estado de alarma y su entendimiento para que los de Inés Arrimadas sean claves en los Presupuestos del 2021. Pero la remodelación del Govern aleja las elecciones catalanas en el calendario, lo que puede facilitar que ERC se avenga a respaldar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), admitieron ayer fuentes del Ejecutivo. Eso puede explicar el gesto de Sánchez hacia Cs y su invitación, a renglón seguido, al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a que negocie unas cuentas "progresistas". Fuentes de la dirección naranja dan por hecho que el Ejecutivo podrá sacar adelante los Presupuestos con Cs o con ERC. Pero aun así Arrimadas sigue con la mano tendida y con ganas de sentarse con el Ejecutivo, sobre todo para no quedarse en terreno de nadie y tener que darle la razón al PP, que desde el principio se ha negado a hablar. Pese al comentario de Sánchez, la líder de Ciudadanos mantiene su intención de negociar las cuentas para restar influencia a Podemos, los soberanistas y Bildu.

En una entrevista en Telecinco, Arrimadas afirmó que Sánchez tendrá que elegir. "Tiene que tener claro que no puede estar aprobando los Presupuestos con ERC y con Bildu y, a la vez, con Cs. Eso no se va a producir", sentenció. Desde el Ejecutivo afirman que ellos siguen queriendo sumar tanto a naranjas como republicanos.

"Si hay vetos cruzados no es nuestro problema", admitía una ministra socialista. La líder de Cs cree que con la posición de su partido, al menos, Sánchez no podrá "decir nunca más" que pacta con el independentismo porque no tiene otra alternativa. En la Moncloa ya no se insiste con tanta rotundidad que Cs sea el socio más posible. "Vamos a hablar con todos, ya veremos", apunta un alto cargo. "No descartamos a nadie, no renunciamos a un acuerdo transversal, pero ERC parece estar más dispuesta", remacha una ministra. En definitiva, "todo está abierto".