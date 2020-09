El presidente del Gobierno acusa al PP de desleal por el bloqueo institucional

Pedro Sánchez trató ayer de presionar en el Senado a Pablo Casado, acusándole de "deslealtad" a la Constitución y a España por el bloqueo de la renovación institucional y su negativa a dialogar sobre los Presupuestos. Y llamó al resto de los partidos a la "unidad" para encarar la pandemia, sacar adelante las cuentas y generar un nuevo clima político.

Sánchez criticó la cerrazón del PP a tratar la renovación institucional por la presencia de Podemos en el Gobierno: "Es decir, que no se cumpla la negociación hasta que el Gobierno sea de su agrado". Además, le instó a no vetar a los morados por su imputación por presunta financiación irregular porque entonces nadie negociaría con ellos. También afeó al PP no querer negociar los Presupuestos. Una ley que, dijo, será imprescindible para ejecutar los más de 140.000 millones en ayudas que llegarán desde la UE. A este respecto, señaló que buscará un "acuerdo parlamentario lo más amplio posible", pese a que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, considera "inviable" un pacto con los naranjas.

Por otro lado, la salida de Juan Carlos I de España provocó roces en el Gobierno. Podemos reprochó en público a sus socios no haber sido informado de la decisión adoptada por la Casa del Rey y, fuera de los focos, las discrepancias se trasladaron a un choque entre Sánchez e Iglesias. "Por la huida del rey emérito tuvimos una discusión fuerte y puedo decir que el Presidente se disculpó. Eso le engrandece", desveló ayer el vicepresidente segundo. Una "discusión cordial, en el marco del respeto" entre un "partido monárquico y otro republicano", dijo, poniendo en duda las ideas republicanas del PSOE.