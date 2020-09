Iglesias avisa de que Ciudadanos es "una de las tres derechas" y vuelve a descartarlos para los Presupuestos

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha avisado este lunes de que "los intentos de pacto con una de las tres derechas", en referencia a Ciudadanos, se han traducido en los últimos años "en una inestabilidad que solo benefició a la derecha".



Por ello, el secretario general de Podemos ha vuelto a rechazar, una vez más, que se incluya al partido naranja en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como defiende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la parte socialista del Ejecutivo.



Según ha defendido Iglesias en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, "la mayoría que sacó a la Gürtel de la Moncloa y dio lugar al Gobierno de coalición es la que puede sacar los Presupuestos que necesita España".





Los Presupuestos que nuestro país necesita para blindar derechos sociales y abordar una reindustralización vendrán de la mayoría de la investidura, no de quienes gobiernan con la ultraderecha.



Así lo ha asegurando en su mensaje, en el que se hace eco de las palabras de la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, de este lunes en una entrevista en Catalunya Ràdio, afirmando que no es lo mismo sacar adelante esas cuentas públicas con Ciudadanos que con ERC. De hecho, Montero ha avisado de que Ciudadanos no quiere realmente aprobar los PGE y tratar de reducir la influencia de Unidas Podemos en las decisiones del Ejecutivo. Iglesias también ha recordado este lunes, en otro mensaje difundido horas antes, que los "Presupuestos que necesita nuestro país para blindar derechos sociales y abordar una reindustralización vendrán de la mayoría de la investidura", y no del partido de Inés Arrimadas.