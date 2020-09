El espionaje a Bárcenas acorrala a Fernández Díaz

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, Manuel García-Castellón, tiene en su poder varios mensajes de móvil que pueden poner en serios aprietos a la anterior cúpula del partido, dirigida por Mariano Rajoy. Según desveló ayer El Confidencial, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional halló el pasado marzo cuatro mensajes de texto enviados en el 2013 por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, con instrucciones para espiar a Bárcenas y averiguar si escondía información comprometedora sobre el entonces presidente del Gobierno u otros altos cargos del PP.

Fue el propio Martínez, exnúmero dos de Interior, quien depositó ante notario esos cuatro mensajes hace un año, tras ser señalado por uno de los comisarios investigados y después de que Fernández Díaz negase en público tener conocimiento de su existencia.

Uno de los mensajes demostraría, según avanzó el sábado Eldiario.es, que fue precisamente el entonces ministro quien informó a su segundo de la existencia de un dispositivo policial que incluía la infiltración de un topo en el entorno de Bárcenas, y que era del chófer de la familia, Sergio Ríos Esgueva, hoy policía nacional. En el mismo mensaje, Fernández Díaz habría pedido a Martínez que supervisara el operativo.

Dicho mensaje, y otro de los cuatro que constan en la causa, fueron enviados por Fernández Díaz el 13 de julio de 2013, tres semanas después de que Bárcenas ingresara en prisión por primera vez y un día antes de que El Mundo publicara varios SMS enviados por Rajoy al extesorero, entre ellos el famoso "Luis, sé fuerte". Unas horas después, el exministro del Interior enfatizó a su número dos la relevancia del encargo en otro mensaje: "Es importante".

En junio de 2019, Fernández Díaz negó estar al tanto de la llamada operación Kitchen para espiar al extesorero del PP. "Me estoy enterando ahora. No me consta para nada", dijo entonces el ya exministro.