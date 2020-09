El PSOE rechazará investigar a Podemos en el Congreso

La Mesa del Congreso de los Diputados aceptó ayer a trámite la comisión de investigación sobre las posibles irregularidades en la financiación de Podemos presentada por el PP. Sin embargo, la iniciativa no tendrá mucho recorrido. El PSOE no apoyará llevar al Pleno la solicitud de los conservadores, según explicó el secretario general del grupo parlamentario socialista, Rafael Simancas. El "no" de los socios de Pablo Iglesias sumado al de algunos minoritarios que respaldan al Ejecutivo harán decaer, por tanto, la propuesta.

Los socialistas votaron en la Mesa de la Cámara baja -el órgano encargado del funcionamiento del Congreso- a favor de poner en marcha los mecanismos para aprobar la comisión que investigue la financiación de Podemos después de que el partido fuera imputado como persona jurídica por posibles ilegalidades en su contabilidad. Simancas se escudó en que los letrados del Congreso habían dado su visto bueno a la creación de la comisión. "Las decisiones que se adoptan en la Mesa tienen que ver con el ajuste de las iniciativas al reglamento", sostuvo.

Así, pidió diferenciar el voto que se hace en este órgano del que se hace después en la Junta de Portavoces, la encargada de poner fecha al debate de estas iniciativas y de incluirlas en el orden del día del Pleno del Congreso para su votación. Será aquí donde, la próxima semana, los socialistas voten en contra de incluirlo en la sesión plenaria para frenar su tramitación.

"No hay caso y no vamos a colaborar en la estrategia del ventilador que practica el PP", argumentó Simancas tras recordar que el asunto está en manos de la justicia y que los morados han mostrado "su plena disposición a colaborar". Pero el gesto no gustó a Iglesias que subrayó que el PSOE ha votado en otras ocasiones en contra de la opinión de los letrados.

Algo similar ocurrirá con la comisión solicitada por varios grupos nacionalistas y republicanos en torno a la construcción del AVE a La Meca. La propuesta, que pretende investigar los posibles ingresos que recibió Juan Carlos I de Arabia Saudí esquivando su inviolabilidad, no contará con el apoyo del PSOE. Así, será casi imposible alcanzar la mayoría para llevarla al Pleno.