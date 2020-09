"A mí no me presiona nadie", contesta Casado a la insistencia de Sánchez

"A mí no me presiona nadie". Así de tajante se mostró ayer el presidente del PP, Pablo Casado, sobre los llamamientos de Pedro Sánchez a la unidad para acordar unos Presupuestos Generales del Estado. El líder popular tiene claro que su formación no podrá apoyar unas cuentas públicas para el 2021 en las que intervenga Unidas Podemos y otros socios del Gobierno. No obstante, hoy acudirá a la cita con el presidente del Gobierno a "escuchar" lo que le tengan que decir.

Tras la reunión de la ejecutiva nacional del PP el pasado lunes, el portavoz del partido, José Luis Martínez-Almeida, señaló la imposibilidad de meter en el mismo saco a conservadores y morados. Ayer, Casado refrendó esta posición e hizo hincapié en que la única posibilidad de que se abra una vía de diálogo entre populares y socialistas es la salida de los de Pablo Iglesias del Gobierno: "Si Sánchez rompe con Podemos, un partido que se define comunista y defiende la república, podremos hablar", afirmó.

Casado tachó de "egoísta" la posición de Sánchez de reclamar el apoyo a las cuentas públicas cuando aún se desconocen sus bases.

Tras la entrevista con Casado, hoy por la tarde, el presidente Sánchez se verá con Inés Arrimadas, a quien concede un trato preferente el orden de los contactos.