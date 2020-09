Arrimadas comunica a Sánchez su voluntad de negociar unos PGE moderados

La presidente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, comunicó esta tarde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión celebrada en el Palacio de la Moncloa, la voluntad "firme y real" de su partido de negociar los próximos Presupuestos Generales del Estado con el Ejecutivo.

La líder de Cs explicó en rueda de prensa que tienen que ser unos PGE moderados y sensatos, al margen de ideologías radicales y que no vayan en contra de los intereses del país, subrayando que se debe evitar que al final decidan "Rufián, Otegi e Iglesias" en un despacho.

Arrimadas: "Nuestra voluntad firme y real de negociar unos Presupuestos moderados, sensatos y sin ideologías" . / Vídeo: Agencia ATLA S| Foto: EFE

Arrimadas, quien criticó la gestión del Gobierno de Sánchez en la pandemia, poniendo de relieve que España es el líder de los países de nuestro entorno, tanto en número de casos, caía del PIB o pérdida de empleo, indicó que en esta situación "es una obligación llegar a acuerdos y dejar el partidismo". Añadió que pueden equivocarse, pero que dormirán tranquilos.

Asimismo enumeró las demandas que le había hecho al presidente del Gobierno como que Sánchez asuma personalmente una estrategia nacional para la vuelta de los niños a la escuela, un plan de conciliación para los padres en el caso de que los niños se pongan enfermos, extensión temporal de los ERTE y medidas de apoyo a la liquidez de Autónomos y Pymes.



Consejo General del Poder Judicial

Por otro lado, Arrimadas ha reiterado este miércoles a Sánchez que no cuente con su partido para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que lo que debería hacer para conseguirlo es cambiar la Ley Orgánica que regula los nombramientos. No obstante, ha reconocido que Sánchez no le ha dado respuesta a esa petición.

Arrimadas ha dicho tener "la solución para los dos": para Sánchez, que insiste en que "no puede estar 40 meses sin renovarse el CGPJ" y para Casado, que se niega a negociar con un Gobierno en el que esté Podemos.

La solución, a su juicio, es que PSOE y PP pacten una reforma de la ley, para lo que no necesitarían a Podemos y a la que Ciudadanos sumaría sus escaños para poner en marcha un nuevo sistema "mucho más despolitizado". Para Arrimadas, "no hay excusas" ni para el Gobierno ni para el PP, porque con su propuesta no cuesta ni un euro y todo el mundo gana porque se despolitiza la justicia.



"Por encima de tacticismos"

Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha celebrada la voluntad de diálogo mostrada por Ciudadanos que puede desembocar en su apoyo a los presupuestos, una disposición "por encima de tacticismos" que es, ha recalcado, la que reclama el Ejecutivo.

En comparecencia de prensa, Montero ha valorado esa voluntad "sincera" por parte del partido naranja a pesar de las diferencias que le separan con el Ejecutivo.

Ha admitido que entre esas diferencias está la política fiscal, pero ha señalado que habrá que buscar puntos de encuentro y equilibrio en esta materia que permita acompasar la progresividad con el crecimiento y el empleo y que pueda contar con el apoyo de las fuerzas políticas necesarias, incluida Ciudadanos.

Tras subrayar que tanto Sánchez como Arrimadas han constatado en su encuentro que éste es un momento "inédito" que llama a buscar el diálogo y "aparcar" las diferencias políticas, ha asegurado que el Ejecutivo seguirá insistiendo al PP, "a pesar de la negativa" mostrada este mediodía por su líder, Pablo Casado, para que se avenga también a buscar acuerdos.

Montero ha celebrado la disponibilidad de negociar de Ciudadanos, pero también ha recordado que la invitación al momento inédito de país es "para todos los grupos políticos, nadie sobra".

No ha cerrado además el posible apoyo de otros partidos y ha señalado que lo que Sánchez quiere es que los presupuestos cuenten con "los mayores apoyos posibles".

En cualquier caso, se ha mostrado optimista sobre la negociación con Ciudadanos y confiada en encontrar "puntos en común" que lleven a aprobar las cuentas y emprender las grandes transformaciones que necesita el país y para las que Europa facilitará los fondos ya negociados.