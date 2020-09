Torra pide que nadie lo sustituya tras su probable inhabilitación por el Supremo

El presidente de Cataluña, Quim Torra, pide a las fuerzas nacionalistas que ante su probable inhabilitación por el Tribunal Supremo no elijan sucesor alguno, una salida que carece de todo encaje legal e institucional.

Al presidente de la Generalitat le quedan pocas cartas por jugar, a las puertas de ser previsible inhabilitado. Él mismo da por hecho que el Tribunal Supremo ratificará la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña por desobediencia. Torra no muestra sus cartas (convocar elecciones en breve o no) pero amaga con lanzar un órdago: negarse a acatar la inhabilitación, dilatar la convocatoria de elecciones que anunció solemnemente en enero y poner así las cosas difíciles a ERC, forzando a los republicanos a esperar meses a las urnas en medio de una gestión del coronavirus muy criticada. Con todo ello, el presidente catalán parece jugar en favor de los intereses del nuevo partido de su antecesor y mentor, Carles Puigdemont, que requiere tiempo para armarse. Puigdemont mantiene un litigio abierto con los posconvergentes del PDeCat, formación que acaba de abandonar, por la marca electoral JxCat, lo que complica más todavía la situación interna del independentismo y sus preparativos ante las urnas.

En una entrevista en TV3, Torra no despejó ninguna de las incógnitas sobre la situación catalana. Sobre la fecha electoral, de nuevo el presidente de la Generalitat se negó a anunciar nada, pero al afirmar que se ve inhabilitado y que no quiere que tras ello se escoja a ningún sucesor (existe un período legal durante el que se podría designar a otro jefe del Ejecutivo autonómico si se logra una mayoría parlamentaria). "Si se inhabilita un president, que la dignidad de la presidencia se preserve y no se escoja un sucesor", reclamó. Torra rechazó admitir que no convocará antes las elecciones, como prometió en enero. La pandemia es ahora la prioridad y ningún "tribunal español" marcará su agenda electoral, añadió.