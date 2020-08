Carrizosa denuncia la "tibieza" del ministro Salvador Illa con el 11-S

El presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Carles Carrizosa, afeó ayer al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a la consellera de Salut, Alba Vergés, su "tibieza" con la Assemblea Nacional Catalana ante las 90 concentraciones convocadas por la entidad para celebrar la Diada en Catalunya este año, teniendo en cuenta las restricciones en vigor por el coronavirus.

En un vídeo colgado en su cuenta de Twitter denunció que la posición del ministro y la consellera ante estos actos "no es la misma que se está desplegando con los ciudadanos de a pie", con medidas como la mascarilla obligatoria y la prohibición de reuniones de más de 10 personas, afirmó. "Ni Illa ni el Gobierno de Pedro Sánchez quieren molestar al independentismo imponiendo medidas severas de control sanitario a estas 90 manifestaciones", se quejó.

El dirigente catalán pidió no jugar con la salud de los ciudadanos y exigió "responsabilidades" a los organizaciones si no se respetan las medidas sanitarias y de protección durante las manifestaciones. Para Carrizosa, el derecho a manifestarse es "indiscutible", pero "a la vez" debe conciliarse con el derecho a la salud, algo que reclamó a las autoridades sanitarias que protejan. El líder de las filas de Ciudadanos en el Parlament calificó de pasiva la actitud de Illa y Vergés. "Pueden y deben imponer medidas claras para garantizar que esas 90 manifestaciones no serán 90 focos de contagio", advirtió.

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, dijo el pasado miércoles que la manifestación de la Diada se mantiene porque se hará dentro de "estrictas medidas de seguridad" y porque no se puede "renunciar a derechos fundamentales".

Preguntado por el asunto, el ministro de Sanidad pidió que se "respeten las indicaciones sanitarias en cualquier situación". La ANC solo se plantearía desconvocar las concentraciones, afirmó Paluzie, en caso de que Catalunya se encontrara ese día en una situación de "confinamiento total".