España, zona de riesgo para gran parte de Europa central y del este

El territorio español, o gran parte de él, está considerado en gran parte de Europa central y del este una zona de riesgo de contagios por coronavirus, razón por la cual se han impuestos restricciones de entrada a quienes llegan desde allí, tal y como se detalla a continuación.



Austria

El Gobierno austríaco desaconseja viajar a cualquier parte del territorio español salvo las islas Canarias, tras haber incluido a la España peninsular en su lista de zonas y países de riesgo desde el 10 de agosto, y a las islas Baleares desde el pasado lunes.

Ello implica que para entrar en la república alpina, los viajeros procedentes de España deben presentar el resultado negativo de una prueba de coronavirus que no tenga más de 72 horas de antigüedad, o someterse al test en el plazo de 48 horas tras su ingreso y permanecer en cuarentena domiciliara hasta recibir el resultado.

Hasta el 28 de agosto, en varios puntos del país, incluidos el aeropuerto internacional de Viena y el de Salzburgo en determinados horarios, se ofrecen test PCR de forma gratuita para las personas procedentes de España.



República Checa

La República Checa exige a las personas que llegan desde España (salvo islas Canarias) presentar en un plazo de 72 horas el resultado negativo de un test de la COVID-19 o cumplir una cuarentena de 10 días. Exonerados de estas exigencias están los viajeros que demuestren que han estado en España menos de 12 horas, así como los menores de 5 años.

Por otro lado, con respecto a los trabajadores que han estado en países de alto riesgo de la Unión Europea -Bélgica, Malta, Luzemburgo y Bulgaria, además de España-, Praga exige a las empresas garantizar la realización de test de COVID-19 a esos empleados.

Para España, estas medidas entraron en vigor el pasado lunes, después de que las autoridades del país centroeuropeo decidieran incluir a todo el territorio español, salvo las islas Canarias, entre las zonas de alto riesgo de contagio por coronavirus.



Rumanía

Inmediatamente tras entrar en Rumanía, los viajeros procedentes de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Aragón, Baleares, Navarra y el País Vasco deben permanecer en cuarentena durante dos semanas. Quienes entren al país balcánico provenientes del resto de comunidades autónomas españolas no están sujetos a ningún tipo de restricción.

La medida está en vigor desde el 18 de agosto, a la espera de que las autoridades rumanas actualicen su lista de países desde los que se puede entrar al país sin restricciones, confirmó hoy a Efe el Instituto Nacional de Sanidad Pública rumano, y aseguró que la presentación de un test PCR negativo no exime de la cuarentena.



Eslovenia

Las autoridades eslovenas tienen a Cataluña, País Vasco, Aragón y Navarra en su 'lista roja' (alto riesgo), lo que implica que quienes llegan al país desde ellas deben cumplir una cuarentena de 14 días.

En la 'lista verde', sin restricciones, están las regiones Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla la Mancha, Ceuta, Extremadura, Galicia y Melilla.

Los viajeros procedentes del resto del territorio español, bajo el 'amarillo' del 'sistema semáforo' de alertas, deben presentar un documento que certifique que no han estado recientemente en una región 'roja'.



Hungría

En el sistema de alertas húngaro, también 'semáforo' y donde el color verde significa zona epidemiológica segura, Hungría tiene a España en amarillo, lo que significa que los que los viajeros deben someterse a una cuarentena de 14 días o presentar el resultado negativo de dos pruebas de coronavirus en el plazo de cinco días y con 48 horas de diferencia entre sí.

Solo el primer test puede estar hecho en España, antes de salir de viaje. El segundo (o ambos) deben realizarse en suelo húngaro.

El Gobierno magiar ha avanzado que estudia y posiblemente anunciará más restricciones para los países "del sur", sin dar más detalles.



Bosnia-Herzegovina

Para entrar en Bosnia-Herzegovina, todos los ciudadanos procedentes de la Unión Europea (incluidos los de España) deben presentar un resultado negativo de un test de coronavirus de menos de dos días de antigüedad. La medida se aplica desde el 16 de julio.



Croacia

Croacia no tiene restricciones para las personas procedentes de países de la Unión Europea.



Eslovaquia

Sin restricciones. España integra la lista de 'países de bajo riesgo' epidemiológico publicada por el Ministerio de Exteriores de Eslovaquia en su web.



Serbia

Desde finales de mayo, en Serbia no hay restricciones de entrada para las personas procedentes de España.



Montenegro

No hay restricciones. España y el resto de los países miembros de la Unión Europea están en la 'lista verde', por lo que no se exige ni test ni cuarentena, siempre y cuando los viajeros procedentes de allí no hayan estado en los últimos 15 días antes de la entrada en Montenegro en algún otro país con un mayor riesgo y que por lo tanto no está considerado 'verde'.



Kosovo

Kosovo no ha impuesto ninguna restricción ni exigencia a los viajeros procedentes de España.



Turquía

En Turquía no hay restricciones para viajeros procedentes de España, aunque al igual que a cualquiera que llega al país le pueden hacer un test si presenta síntomas de COVID-19.