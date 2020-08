Cs se ofrece para pactar unos presupuestos "alejados del populismo" de UP

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ofreció ayer pactar un Presupuesto General del Estado de "emergencia nacional, serio y riguroso" que esté "lo más alejado posible del populismo de Podemos". Arrimadas lanzó esta propuesta, en el día en el que la Comisión Europea avaló que España reciba 21.300 millones de euros del programa para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus en el empleo diseñado por la UE.

La llegada de este volumen económico da muestras del "momento crítico" que atraviesa la economía española, según señaló la líder de Ciudadanos en su perfil de Twitter. "No podemos permitir que Iglesias, Otegi y Rufián repartan" esos fondos europeos, añadió. De este modo, Arrimadas se ofrece a negociar el proyecto presupuestario del Gobierno para el año que viene, todavía pendiente de elaboración y que no estará disponible antes de octubre. El apoyo de Ciudadanos dificultaría obtener respaldo de otros grupos que instan al Ejecutivo a no entrar en negociación alguna con la formación que ahora lidera Inés Arrimadas, recién incorporada a la actividad política tras su parto