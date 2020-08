El PP reprocha a Álvarez de Toledo la falta de "elegancia" tras su destitución

La destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del PP en el Congreso fue acogida ayer con satisfacción por el sector moderado del partido. La dirección popular reprochó a su ya exportavoz la falta de "elegancia" en su respuesta contundente a la decisión de Pablo Casado de prescindir de quien él mismo eligió para el cargo en contra del criterio de algunos de los principales referentes del partido. En el entorno popular, solo la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre salió en defensa de Álvarez de Toledo.

La dirección de los populares lamentaba ayer que la exportavoz haya decidido despedirse de su cargo de manera "no elegante", en referencia a su comparecencia ante los medios en la que reprochó al líder del partido, Pablo Casado, su destitución. Con su airada respuesta queda "retratada". "No ha sido elegante" en su intervención, según fuentes de la dirección popular citadas por Efe. Álvarez de Toledo calificó de "error" la decisión de Casado de prescindir de ella y defendió su margen de decisión individual para sostener posiciones no coincidentes con las del partido pese a ejercer de portavoz parlamentaria.

La decisión de destituirla fue "meditada" y se justifica con la constatación de que había dejado de ser portavoz del grupo para ser "portavoz de sí misma", según las fuente citada por Efe. Su crítica a la salida de España de Juan Carlos I, su apuesta por un Gobierno de concentración, no compartida por el presidente del PP, o las decisiones sobre la asesoría del grupo parlamentario popular, al oponerse al relevo de Gabriel Elorriaga en ese puesto fueron detonantes de la decisión de Casado.

El PP ofrece ahora a Álvarez de Toledo, quien mantiene su condición de diputada, incorporarse a la Fundación Concordia y Libertad para seguir colaborando con el partido, tal y como la víspera expresó Casado. La exportavoz manifestó que aún no tiene decidido su futuro.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre fue la única en el entorno popular que ayer lamentó la destitución de Álvarez de Toledo. "Cayetana ha sido la mejor portavoz del grupo que han tenido nuestros principios y valores en el Congreso. Me entristece profundamente que haya dejado de serlo", escribió Aguirre en su cuenta de Twitter .

Tras idas y venidas, escapadas a los extremos ideológicos y regresos a la centralidad en sus dos años al frente del partido, Casado quiso consumar, al menos cara a la galería, su compromiso con una estrategia política menos agresiva, más propositiva y que deje atrás el ruido de los últimos plenos del Congreso. La exportavoz parlamentaria fue desde su nombramiento, hace apenas un año, una de las voces más radicales dentro del partido, labrándose alguna que otra enemistad. Sus salidas de tono dentro y fuera de la formación, y sus enfrentamientos con la dirección del PP y con algunos de los barones territoriales, la habían situado desde hace tiempo en el disparadero. Además, la mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo en las elecciones gallegas del mes pasado y la debacle del PP en el País Vasco, con una línea más dura, hacía necesario un nuevo cambio de rumbo.

El PSOE ve en el cese de Álvarez de Toledo y en el nombramiento de Gamarra un paso hacia la "moderación".