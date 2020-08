El primer gran fuego del año arrasa 2.000 hectáreas y arruina dos pueblos de Zamora

Ni pastos, ni colmenas, ni caza, ni setas. El fuego ha arruinado la materia productiva de los pueblos de Domez de Alba (en el municipio de Gallegos del Río) y Vegalatrave, con una parte importante de sus términos abrasados por las llamas del incendio que se declaró a las dos de la tarde del pasado sábado en Lober de Aliste. Ahora está controlado, pero el primer gran incendio del año llegó a tener un perímetro de unos 34 kilómetros.El fuego abrasó más de dos mil hectáreas, cuatro naves ganaderas, una en Vegalatrave y las otras en Domez. En este pueblo se han quemado también dos palomares, varias casetas y un número indeterminado de colmenas dejando un escenario de desolación que todavía tiene impresionados a los vecinos y desolados a los ganaderos porque se han quedado sin paja ni forraje.

"Todo el trabajo del año se ha ido al garete", expresaba abatido Ismael Rey, ganadero de Vegalatrave, que ha perdido la nave con todo el forraje y la paja almacenada. Todavía con el "miedo" en el cuerpo, Ismael no sabe cómo agradecer el apoyo de los vecinos, que formaron una defensa para salvar la explotación y ayer ya ofrecían alimento para el ganado. "No se cómo agradecer todo lo que nos han ayudado", decía entre lágrimas.

Pese a la titánica batalla, no se pudieron salvar las explotaciones. El fuego avanzaba como una centella empujado por un viento infernal. "Desde las cuatro de la tarde que vimos el humo, empezamos a abrir un cortafuegos con los tractores, la gente con batefuegos y de todo, pero no hubo forma de pararlo. Nada más que llegaron las llamas, saltaron, empezó a arder la paja con fuerza y no pudimos hacer nada", explicó un ganadero.

Giovanni Fuentes, de Carbajales de Alba, es uno de los voluntarios que se desplazó a ayudar. "Terrible, se nos venían las llamas encima; tuve que echar agua a un compañero porque de repente empezó a gritar: '¡Qué me quemo, que me quemo!' Habíamos hecho el cortafuegos y estábamos preparados para cuando llegara el incendio pensando que se pararía, pero no hubo manera, saltó una chispa arriba de las pajas y eso era incontrolable". Aunque ayer por la mañana el incendio estaba estabilizado, aún permanece activo. Unas 160 personas, junto a la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil y los Bomberos de la Diputación de Zamora permanecieron todo el día refrescando y atacando los rebrotes.