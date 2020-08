El PP afea a Pedro Sánchez "aislarse" en La Mareta en pleno auge de la pandemia

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, calentó ayer desde Marbella el escenario político en España, en pleno auge de la pandemia del coronavirus que inquieta a los ciudadanos debido a los muchos rebrotes de las últimas semanas. Terol acusó al Gobierno de estar realizando la "mayor traición" a los españoles por su "abandono y negligencia" frente a la pandemia y los brotes que han surgido por todo el territorio.

Ayer, en la clausura de un acto en Marbella junto al presidente provincial del partido en Málaga, Elías Bendodo, y la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, recriminó que el Gobierno está "cruzado de brazos" y se "aísla" en La Mareta o Doñana en lugar de afrontar esta segunda oleada de coronavirus. "Tenemos un presidente que ha decidido estar de vacaciones en lugar de al pie del cañón, mientras el resto de españoles sufrimos los rebrotes de la pandemia", reprochó Terol al titular de Ejecutivo, Pedro Sánchez, al tiempo que criticó que el Gobierno está "desnortado y desaparecido".

Por eso, reclamó "que se ponga a trabajar" para dar "una respuesta urgente" a la situación sanitaria y le instó a "hacer caso" a las medidas propuestas por el PP como un plan jurídico para ofrecer una alternativa al confinamiento general, el Plan Cajal sanitario, o el Activemos España a nivel económico. Además, Terol volvió la vista a marzo y recuperó la tesis que el PP repitió entonces machaconamente de que las manifestaciones del 8M fueron "fundamentales" para la expansión del virus. "La vicepresidenta llegó a tildar la asistencia a aquella manifestación como que en ello nos iba la vida, tantas vidas se fueron como las de 45.000 españoles", remató.

Pide la dimisión de Iglesias

Pero la "traición" del Gobierno no solo ha sido a nivel sanitario e económico sino también "moral e institucional" por los casos de corrupción, según Terol, que ha vuelto a reclamar al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, que dimita tras la imputación por malversación de su partido o a Sánchez que lo cese y "no lo proteja". Y criticó las "72 horas de silencio" de Iglesias -de vacaciones en Asturias estos días- por esta imputación y que haya respondido finalmente "a través de 'tuits' que no sabemos si escribe él o sus asesores", así como que se queje de "juicios mediáticos" a su partido algo que "sería gracioso si no fuese por delitos de tanta gravedad como se le imputan".

Por otra parte, el PP ha iniciado contactos con todos los grupos parlamentarios para intentar "derrotar" en el Congreso el decreto ley para que los ayuntamientos cedan sus remanentes al Gobierno y puedan disponer de 5.000 millones de euros este año y el que viene para impulsar la recuperación económica.

Lo anunció Terol, quien pidió a Sánchez que "abdique" de su intención de "expropiar" los ahorros de los ayuntamientos, a través del real decreto ley aprobado tras el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Un decreto que ve "discriminatorio" y que cree que supone establecer un "corralito" y "la incautación y robo" de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos, de lo que acusa a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero.