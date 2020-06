Jordi Pujol cumple 90 años confiando en la restitución pese a la corrupción familiar

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol cumplió ayer noventa años con la confianza de que alcanzará las restitución personal pese a la larga estela judicial generada por los presuntos casos de corrupción en los que está envuelta la familia. Su sucesor Artur Mas fue uno de los que en la jornada de ayer acudió a felicitar a Pujol, al que encontró bien de salud.

Tras la confesión sobre su dinero oculto, Jordi Pujol se escondió. Literalmente. Obligado, dejó su amplio despacho en el paseo de Gràcia y se refugió en un pequeño lugar en los bajos de un edificio. Era el tiempo de los insultos en la calle y el chaparrón de críticas. Hubo quien dijo que Pujol había confesado que lo mejor que le podía haber pasado era morirse.

Pasaron los años y las graves acusaciones que pesan sobre su familia siguen pendientes de juicio y sentencia. Y Pujol ha decidido ser fiel a uno de sus trazos de personalidad: la autoestima. De forma indirecta, pero clara, se está abriendo un proceso de restitución de su honor basado en la idea de separar su trayectoria como político de la gestión del patrimonio familiar. Para ello cuenta con fieles cercanos, excolaboradores, agrupados en un colectivo, Tagamanent, además de personas a título individual. Ya en el 2018 recibió un homenaje y desde entonces, de forma selectiva, acude a actos públicos en el Ateneo de Barcelona o el Círculo Artístico.

Después llegaron apariciones en TVcon motivo de reportajes varios, como uno referido a la cooperación al desarrollo, que dio mucho que hablar sobre el criterio televisivo y el sentido de esta presencia del "expresident". Con motivo de su 90 aniversario, se abrió una web donde fieles anónimos y algunas figuras públicas le rinden homenaje.

90 años

Pujol cumple, sí, 90 años. Camina con cierta dificultad, ayudado por un bastón, su sordera es notable. Tiene preocupaciones de salud en su entorno. Pero su estado de ánimo, dicen quienes le frecuentan, es bueno. Sigue activo, pero ya sin tratar de influir. Recibe a estudiantes, contacta con periodistas, se interesa por cuestiones de actualidad como el futuro de Nissan.

Todo ello no echa por tierra las evidencias, que hace 18 años describía un entonces colaborador directo del "expresident": "Pujol ha tolerado lo de los hijos, no entiendo por qué aguanta con el PP, no sé si son dosieres". Sigue su curso la vía judicial. Pujol pensaba, según sus colaboradores, que con la confesión salvaba a los hijos. "No los salvó y se condenó él".

El tiempo y los jueces determinarán qué parte de esta herencia mancha la otra herencia, la de un político y personaje poliédrico -intelectual, nacionalista, banquero, activista antifranquista, socialiberal- que siempre tuvo vocación de líder moral y ético y tuvo que acabar pidiendo perdón, al tiempo que seguía aleccionando a quienes osaban criticarlo en el Parlament catalán.