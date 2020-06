"La justicia es igual para todos", dice el Gobierno y ERC pide indagar

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró ayer que "la Justicia es igual para todos" después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo anunciara que investigará si el Rey emérito cobró comisiones por la obra del AVE a la Meca. En una entrevista en La Sexta, Montero señaló que se debe "investigar a todas las personas" a las que los tribunales "consideren conveniente en el marco del desarrollo de sus actividades financieras".

ERC reactivó ayer su iniciativa de promover en el Congreso una comisión de investigación sobre las actividades de Juan Carlos I. ERC ya inició las conversaciones con varias fuerzas parlamentarias para reactivar esa investigación, que hasta el momento siempre chocó con el rechazo de la Mesa del Congreso, con el argumento de que no se puede ahondar en las actividades del rey emérito porque su inviolabilidad es permanente. La última petición de investigación al padre de Felipe VI se registró en abril, con la firma de ERC, JxCat, Bildu, BNG, Compromís y Más País. Unidas Podemos no respaldó la iniciativa de Esquerra, por considerar que en plena crisis del Covid-19 no resultaba el momento más oportuno para solicitar esa comisión, aunque votó a favor de tramitarla. Una posición que mantendrán también ahora, según fuentes del grupo parlamentario citadas por Efe.