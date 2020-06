Sanidad registra un fallecido por coronavirus en el último día y 52 en una semana

El Ministerio de Sanidad ha comunicado este viernes otro fallecido más con coronavirus respecto a este viernes, con lo que ascienden a 27.134, y ha rebajado de 56 a 52 los decesos registrados en la última semana, mientras que los casos confirmados en 24 horas también han bajado de 195 a 177, y suman ya 240.978.

Madrid ha notificado más de la mitad de los nuevos positivos, un total de 94, y ha informado también de una defunción en los últimos siete días; le sigue Aragón, con 22 casos y dos fallecidos; Cataluña, con 19 y 7, respectivamente, aunque la comunidad con más muertos es Castilla y León, con 21 en una semana, aunque solo ha registrado dos nuevos casos.

Mientras las comunidades continúan validando de forma individualizada sus datos para corregir sus series y eliminar duplicados, el Ministerio mantiene congelados los totales de cada una, a excepción del de Asturias, que hoy ha agregado un deceso más y se elevan a 312, 10 de ellos en los últimos 7 días.

El resto, por tanto, no habría sufrido ninguna víctima mortal nueva este jueves; en una semana, Extremadura ha comunicado 5, Aragón y La Rioja, 2 cada una, y el resto una o ninguna. La letalidad se mantiene en el 11,3%.

Preguntado por qué la cifra total de fallecidos es inferior a la de hace una semana, cuando fueron 13 menos, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha querido insistir en este mensaje: "No se preocupen, que los datos de fallecidos en España serán los más claros posibles".

Así, ha vuelto a explicar que "se está trabajando muy intensamente para que todos estos datos estén incluidos de la mejor manera posible". "Algunas comunidades van a aumentar el número de casos, otras lo van a reducir; en otros casos ha habido errores en transcripción de casos, esto puede pasar", ha reconocido.

Incluso esa variabilidad de 13 personas, "aun siendo muy duro y sabiendo que cada uno pesa como una losa, desde el punto de vista epidemiológico no es una cifra significativa".



Sobremortalidad

De cualquier forma, cuando se corrijan las series, "es muy posible" que el número oscile "entre 28.000 y 29.000" muertes, por lo que a Simón le parece poco "sensato" que la sobremortalidad que desvelan sistemas como el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) -que habla de 43.000 fallecimientos más de los esperados entre marzo y mayo- se atribuya directamente al coronavirus.

"Tenemos que ser responsables y tratar de hacer honor a la verdad. Cuando hay dudas, no hay certeza, hay gran incertidumbre: hay que ponerlas sobre la mesa y no dar por sentado cosas que no podemos comprobar ni dar como información sólida", ha zanjado.



Datos por comunidades

La comunidad con más diagnosticados la víspera, por detrás de las citadas, es Navarra, que ha confirmado 10 positivos por PCR pero ningún deceso en siete días, y la Comunidad Valenciana, con 9 casos y 1 muerto, mientras que Asturias, Baleares y País Vasco, además de Ceuta y Melilla, no han tenido nuevos contagios en esta semana

En estos siete días se han contabilizado 2.177 positivos nuevos, casi un centenar menos que este jueves; la gran mayoría también en Madrid, donde ascienden a 713, y Cataluña (638); así, la tasa de incidencia acumulada (casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes) es de 4,63, aunque con enormes diferencias según las autonomías.

Atendiendo a los últimos 14 días, serían 5.555 los contagios confirmados, casi 200 menos, lo que reduce la tasa de incidencia acumulada para el total de España en 11,81.

No obstante, el indicador más fiable para Sanidad es el de los confirmados con inicio de síntomas en los últimos siete días, que han repuntado levemente a 249 frente a los 230 de este jueves, una cifra que se eleva a 985 si se tiene en cuenta las últimas dos semanas.

El nuevo balance cifra en 162 las hospitalizaciones producidas en siete días, y en 124.244 las totales. La gran mayoría se han repartido entre Madrid (38); Castilla y León (30), Andalucía (17) y Cataluña (16).

De la misma forma, ya son 11.432 los pacientes que han requerido de cuidados intensivos, 14 de ellos en los últimos 7 días, de los que 4 han sido ingresados en UCI de Madrid; 3 en las de Castilla y León y otros tantos en la de Castilla-La Mancha; 2 en Aragón, uno en Navarra y otro en Canarias. El resto no ha comunicado ninguno.