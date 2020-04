Vox no apoyará la prórroga del estado de alarma mientras Pedro Sánchez no dimita

Vox ha dejado claro que no apoyará en el Congreso la prórroga del estado de alarma por el coronavirus mientras no se produzca la dimisión en bloque del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque no ha anticipado si en el Pleno del jueves votará en contra o se abstendrá ante la autorización solicitada hasta el 26 de abril.

En la rueda de prensa que ha ofrecido de forma telemática el portavoz del Comité de Acción Política del partido, Jorge Buxadé, el eurodiputado ha dejado claro que la única manera de que Vox apoye la nueva prórroga del estado de alarma "pasa por el cese del Gobierno" de PSOE y Unidas Podemos.

En este punto, ha insistido en que todo el Gabinete debe dejar sus puestos y dar paso a un Ejecutivo de emergencia nacional que desarrolle la propuesta que su formación puso sobre la mesa la semana pasada, destinada a atajar la propagación del virus y aprobar un plan económico que garantice le pago de los sueldos a todos los trabajadores por cuenta ajena y autónomos "a los que se les ha prohibido trabajar".

Buxadé se ha mostrado convencido de que la ciudadanía comprenderá la posición que defenderá Vox el próximo jueves, cuando el Pleno del Congreso, vote y debata la ampliación de la alarma por otros 15 días. A su juicio, los españoles son conscientes de que los de Santiago Abascal han sido "leales" al Gobierno mientras ha tomado decisiones "ajustadas a la realidad", pero ya no puede seguir siéndolo.

Y es que, según su análisis, ajustarse a la realidad implicar mantener medidas de protección sanitaria, pero no utilizar la declaración de alarma "para vulnerar derechos y libertades de los españoles, amordazar al Congreso o silenciar a los medios de comunicación".



"El Gobierno es una amenaza"

En este contexto, ha denunciado que Sánchez tardó sólo 48 horas en modificar las condiciones de la alarma tras recibir el aval del Congreso para la primera prórroga y también ha acusado al presidente de trasladar "información errónea" a Abascal y a todos los españoles "en las homilías laicas" que, a su juicio, lanza todos los sábados desde La Moncloa.

"España no se puede permitir ni un minuto más con este Gobierno ineficaz que condena a muerte a nuestros mayores y que es una amenaza para la salud y el bienestar de los españoles", ha sentenciado.



"Trilero" y "antidemocrático"

En este punto, ha rechazado la llamada a la "unidad de acción" realizada por Sánchez apelando a una especie de reedición de los Pactos de La Moncloa y ha calificado al Gobierno de "trilero y directamente antidemocrático".

Por último, Buxadé ha defendido la decisión de los diputados de Vox de volver a sus despachos del Congreso. "Es su obligación y su responsabilidad, el estado de alarma no puede afectar al normal funcionamiento de las instituciones del Estado", ha insistido.

Aunque no ha concretado cuántos de los 52 diputados de su grupo parlamentario se han incorporado físicamente a sus puestos en la Carrera de San Jerónimo, sí ha garantizado que todos los que han ido están "cumpliendo con los protocolos sanitarios" utilizando material de protección como guantes y mascarillas y guardando las distancias de seguridad.